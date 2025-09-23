Prima pagină » Actualitate » Cade sistemul de PENSII din România? Un celebru economist dă alarma: „Să recunoaștem cât de gravă este situația”

23 sept. 2025, 18:32, Actualitate
România va rămâne în 5-10 ani fără un sistem de pensii sustenabil, dacă nu majorăm vârsta de pensionare? Economistul Radu Nechita, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a explicat cât de sustenabil este sistemul de pensii din România anului 2025, dar și cât de fezabilă este, în actualul context, propunerea premierul Ilie Bolojan care a afirmat că, dacă nu se majorează vârsta de pensionare – inclusiv pentru cei cu pensii speciale -, sistemul public de pensii va deveni nesustenabil într-un termen de 10 -15 ani.

„Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare”

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce este necesară măsura.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan la TVR 1, citat de Mediafax.

Guvernul a venit ulterior cu precizări pe acest subiect, punctând că nu există un proiect pentru creșterea vârstei standard de pensionare, discuțiile în cauză vizând doar eliminarea excepțiilor de la vârsta standard, în special pentru categoriile cu statut special.

Sindicatele și partidele de opoziție au reacționat critic, susținând că măsura i-ar penaliza pe cei care au lucrat mulți ani și care se pregăteau să iasă la pensie după actualele reguli.

Economist: „Sistemul nu este sustenabil prin construcția lui, este viciat din start”

„Ceea ce spune domnul Bolojan, că va crește vârsta de pensionare, este o cârpeală pentru sistemul de pensii, dar aceste măsuri trebuie luate oricum, pentru că vârsta de pensionare la noi este mai mică decât în alte părți. Soluțiile sunt, în primul rând, să recunoaștem cât de gravă este situația. Să terminăm cu povești că peste 10 ani nu o să fie sustenabil.

Sistemul nu mai e sustenabil acum. De fapt, el nu mai e sustenabil de 10 sau de 20 de ani. În momentul în care vezi că sistemul, așa cum merge, merge în zid, nu poți să spui că e sustenabil. Nu poți să spui că e sustenabilă o clădire care e fisurată și pârâie în structura de rezistență, în condițiile în care, în mod evident, se va prăbuși. Știm că se va prăbuși. Sistemul nu este sustenabil prin construcția lui.

Este viciat din start, bazat pe un principiu care părea să aibă o anumită noimă în secolul XIX, când l-a creat Bismarck: pe o anumită structură a piramidei demografice, pe o anumită speranță de viață, pe o anumită vârstă de intrare pe piața muncii. Atunci oamenii începeau să lucreze la 16 ani, nu la 26 de ani, după trei facultăți începute și două masterate neterminate. Deci nu merge, nu are cum, pentru că este un sistem care a transformat o problemă personală (n.r. – „bani albi pentru zile negre”) într-o problemă colectivizată de stat”, a precizat economistul Radu Nechita pentru Adevarul.

„Cei mai mulți oameni nu își recuperează nici măcar contribuțiile plătite de-a lungul timpului”

„Unii își iau cu polonicul de pe fundul ceaunului, cu cărniță și fasole, pe când ceilalți primesc jumătate de polonic de zeamă transparentă. Cei mai mulți oameni nu își recuperează nici măcar contribuțiile plătite de-a lungul timpului. Toată lumea contribuie pe minus. De ce? Pentru că alții care n-au contribuit sunt pe plus.

Este un mecanism care ascunde cine cu cât contribuie, tocmai pentru a putea exista categorii de persoane care beneficiază fără să fi contribuit vreodată. (…) Amânăm inevitabilul. Este o rostogolire a problemei, o amânare a unei scadențe inevitabile și rămânem în continuare în aceeași casă care stă să se prăbușească, în loc să mergem într-o altă casă”, a mai punctat economistul citat de Adevărul.

