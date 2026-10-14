Prima pagină » Știri politice » Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare

Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare

Luiza DobrescuRuxandra Radulescu
Calendarul de învestire al Guvernului Niculescu. Când sunt audiați miniștrii propuși pentru noul Cabinet. Premierul desemnat urmează să-și depună programul de guvernare
Foto: Facebook/Luca Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri care vor face parte din noul Cabinet, dacă va primi cele minimum 233 de voturi necesare, pentru învestire. Audierile miniștrilor propuși sunt programate la începutul săptămânii viitoare, potrivit surselor politice Gândul. Ulterior va avea loc și votul în plen pentru învestirea Guvernului Niculescu, care ar urma să pună capăt celor cinci luni de criză politică, începută odată cu demiterea lui Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Joi 15 octombrie – depunerea programului de guvernare

După negocieri intense cu partidele politice, Luca Niculescu își depune joi 15 octombrie programul de guvernare, ce include atât lista celor care preiau portofoliile, cât și prioritățile noului Cabinet pentru următorii doi ani.

19-20 octombrie audierile miniștrilor pentru Guvernul Niculescu

În zilele de luni și marți, 19-20 octombrie, miniștrii propuși în noul Cabinet vor fi audiați în fața comisiilor parlamentare, au afirmat surse politice pentru Gândul. Aceștia își vor prezenta strategia pentru portofoliile care le-au fost asignate,

20 octombrie votul de învestitură pentru noul Cabinet

Votul de învestitură în plenul Parlamentului va avea loc marți, 20 octombrie, moment care ar putea marca sfârșitul crizei politice.

Numele de miniștri prefigurate pentru Guvernul Luca Niculescu

Lista de miniștrii din Guvernul Niculescu ar conține atât nume din cadrul Partidului Social Democrat, cât și tehnocrați, inclusiv oameni susținuți de președintele Nicușor Dan, au afirmat surse politice pentru Gândul.

Potrivit unor informații recente, Marian Neacșu ar urma să ocupe funcția de vicepremier în Guvernul condus de Luca Niculescu și este vehiculat, în același timp, pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Lista completă a miniștrilor:

Ministerul Apărării Naționale – Radu Oprea;
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Zamfir;
Ministerul Afacerilor Externe – Dan Neculăescu;
Ministerul Educației și Cercetării – Sorin Costreie;
Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare;
Ministerul Muncii – Florin Manole;
Ministerul Justiției – Radu Marinescu;
Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete;
Ministerul Energiei – un tehnocrat propus de Răzvan Nicolescu;
Ministerul Afacerilor Interne – Marian Neacșu;
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu;
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii -Ionuț Mașala;
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Romeo Lungu;
Ministerul Culturii – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;
Un posibil minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Orlando Teodorovici;
Ministerul Agriculturii – Florin Barbu.

Nicușor Dan ia în considerare declanșarea alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan ar fi pregătit inclusiv să dizolve Parlamentul vineri, 16 octombrie, dacă partidele politice nu reușesc să ajungă până joi la o înțelegere pentru susținerea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, conform informațiilor Gândul din surse de la Palatul Cotroceni.

Președintele le-ar fi comunicat șefilor de partide că dacă până joi – când se împlinește termenul depunerii programului de guvernare și listei de miniștri în Parlament – nu se conturează o majoritate pentru a învesti guvernul Luca Niculescu, va dizolva Parlamentul vineri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
18:43
SURSE | Cum arată lista finală a miniștrilor propuși de PSD în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații și-au declarat susținerea pentru învestirea noului Executiv
EXCLUSIV Stenograme Gândul din ședința decisivă a PSD, în care social-democrații au stabilit să intre în Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” / Manda: „Trebuie să venim cu reforma administrativă” / Firea: „USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri”
18:02
Stenograme Gândul din ședința decisivă a PSD, în care social-democrații au stabilit să intre în Guvernul Niculescu. Grindeanu: „Vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete” / Manda: „Trebuie să venim cu reforma administrativă” / Firea: „USR îi vor transforma în ținte pe miniștrii noștri”
FLASH NEWS Nicușor Dan, discuție telefonică cu omologul bulgar: „România și Bulgaria vor colabora pe măsuri de contracarare a dronelor”
17:57
Nicușor Dan, discuție telefonică cu omologul bulgar: „România și Bulgaria vor colabora pe măsuri de contracarare a dronelor”
NEWS ALERT SURSE | PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, iar Sorin Grindeanu urmează să facă anunțul oficial
17:34
SURSE | PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, iar Sorin Grindeanu urmează să facă anunțul oficial
UPDATE S-a încheiat ședința crucială pentru învestirea Guvernului Niculescu. La ce oră anunță Sorin Grindeanu în ce condiții votează PSD noul Executiv
16:35
S-a încheiat ședința crucială pentru învestirea Guvernului Niculescu. La ce oră anunță Sorin Grindeanu în ce condiții votează PSD noul Executiv
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu, chemați de AUR la protest la Bruxelles, în fața Parlamentului European
15:58
Susținătorii lui Călin Georgescu, chemați de AUR la protest la Bruxelles, în fața Parlamentului European
Mediafax
Guvernul fără femei. Niciun nume feminin pe lista miniștrilor vehiculați pentru Cabinetul Niculescu
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
România, campioană europeană la scumpirea locuințelor. Cât din salariu ajunge la bancă pentru un apartament
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Click
Fuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Plantele de apartament împrospătează aerul? De câte ai avea nevoie pentru a produce suficient oxigen
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:48
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 15 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
18:46
Un tată a murit după arestarea fiului, copiii au rămas fără sprijin, iar oile au rătăcit pe munte. Dramele ciobanilor ridicați după proteste
EDUCAȚIE Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia
18:43
Bani pentru elevii din ciclul primar. Sute de cereri au fost depuse în programul „PRIMII”. Care este scopul acestuia
LIFESTYLE Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
18:43
Studiu: Persoanele care consumă carne au șanse mai mari să trăiască până la 100 de ani, dar există o condiție
ECONOMIE Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
18:12
Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
PROTEST După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții
18:05
După Franța, protestele studențești s-au extins și în Albania. Tinerii au incendiat clădirea Ministerului Educației din Tirana și au aruncat cu cărămizi. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Ce nemulțumiri au manifesanții

Cele mai noi

Trimite acest link pe