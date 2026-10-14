Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri care vor face parte din noul Cabinet, dacă va primi cele minimum 233 de voturi necesare, pentru învestire. Audierile miniștrilor propuși sunt programate la începutul săptămânii viitoare, potrivit surselor politice Gândul. Ulterior va avea loc și votul în plen pentru învestirea Guvernului Niculescu, care ar urma să pună capăt celor cinci luni de criză politică, începută odată cu demiterea lui Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

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Joi 15 octombrie – depunerea programului de guvernare

După negocieri intense cu partidele politice, Luca Niculescu își depune joi 15 octombrie programul de guvernare, ce include atât lista celor care preiau portofoliile, cât și prioritățile noului Cabinet pentru următorii doi ani.

19-20 octombrie audierile miniștrilor pentru Guvernul Niculescu

În zilele de luni și marți, 19-20 octombrie, miniștrii propuși în noul Cabinet vor fi audiați în fața comisiilor parlamentare, au afirmat surse politice pentru Gândul. Aceștia își vor prezenta strategia pentru portofoliile care le-au fost asignate,

20 octombrie votul de învestitură pentru noul Cabinet

Votul de învestitură în plenul Parlamentului va avea loc marți, 20 octombrie, moment care ar putea marca sfârșitul crizei politice.

Numele de miniștri prefigurate pentru Guvernul Luca Niculescu

Lista de miniștrii din Guvernul Niculescu ar conține atât nume din cadrul Partidului Social Democrat, cât și tehnocrați, inclusiv oameni susținuți de președintele Nicușor Dan, au afirmat surse politice pentru Gândul.

Potrivit unor informații recente, Marian Neacșu ar urma să ocupe funcția de vicepremier în Guvernul condus de Luca Niculescu și este vehiculat, în același timp, pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Lista completă a miniștrilor:

Ministerul Apărării Naționale – Radu Oprea;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Zamfir;

Ministerul Afacerilor Externe – Dan Neculăescu;

Ministerul Educației și Cercetării – Sorin Costreie;

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare;

Ministerul Muncii – Florin Manole;

Ministerul Justiției – Radu Marinescu;

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete;

Ministerul Energiei – un tehnocrat propus de Răzvan Nicolescu;

Ministerul Afacerilor Interne – Marian Neacșu;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii -Ionuț Mașala;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Romeo Lungu;

Ministerul Culturii – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;

Un posibil minister al Comunicațiilor și Inteligenței Artificiale – un tehnocrat susținut de Nicușor Dan;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Orlando Teodorovici;

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu.

Nicușor Dan ia în considerare declanșarea alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan ar fi pregătit inclusiv să dizolve Parlamentul vineri, 16 octombrie, dacă partidele politice nu reușesc să ajungă până joi la o înțelegere pentru susținerea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, conform informațiilor Gândul din surse de la Palatul Cotroceni.

Președintele le-ar fi comunicat șefilor de partide că dacă până joi – când se împlinește termenul depunerii programului de guvernare și listei de miniștri în Parlament – nu se conturează o majoritate pentru a învesti guvernul Luca Niculescu, va dizolva Parlamentul vineri.