29 nov. 2025, 14:13, Actualitate
Postul Crăciunului 2025. Zilele în care NU ai voie să speli rufele
Postul Crăciunului 2025. Când nu este bine să speli rufele / foto: Mediafax

Postul Crăciunului 2025. Așa cum arată cutumele bisericești, există anumite perioade în care creștinii nu ar trebui să îndeplinească sarcini în gospodărie. Printre acestea se numără și interdicția în anumite zile de a spăla rufele sau de a face curățenie.

Te-ai gândit care sunt diferențele între tradițional și modern, în timpul postului Crăciunului? Vezi AICI ce se făcea pe timpuri și ce se mai respectă în prezent. Citește în continuare pentru a afla în ce perioade nu ar trebui să îndeplinești anumite treburi gospodărești.

Postul Crăciunului 2025: când nu ai voie să speli rufele?

Postul Crăciunului a debutat la data de 15 noiembrie 2025 și ține 40 de zile, până în ziua Ajunului. În această perioadă, o mulțime de credincioși aleg să se abțină de la consumul de produse de origine animală (carne, brânză, ouă). Totodată, în această perioadă, potrivit tradiției, sunt interzise nunțile, botezurile sau petrecerile, precum și dansul și consumul de alcool sau fumatul. De altfel, în toată această perioadă, creștinii se roagă, merg la biserică și iau parte la slujbe.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să renunțe la purtarea de ură, precum și la vorbele grele. De asemenea, se spune că nu este bine să împrumuți bani sau alte bunuri personale, pentru ca aceste lucrură să nu genereze conflicte la final de an.

Pe lângă toate aceste aspecte, cutumele bisericești arată că nu este bine să speli rufele în anumite zile, în perioada postului.

Pentru că sunt considerate a fi deosebit de sfinte, în anumite zile nu se spală hainele și nici nu ar trebui să se facă alte treburi casnice. În ziua de 30 noiembrie, când este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, nu ar trebui să se spele rufele. Apoi, calendarul bisericesc arată că nu se spală hainele nici pe 6 și 24 decembrie, în Ajun, și nici în perioada imediat următoare, când este celebrat Crăciunul.

Sursă foto: Mediafax Foto / Robert Ionescu

