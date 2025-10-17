Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic

Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Sâmbătă, trebuie să spui „La mulți ani” celor care poartă acest nume biblic.

Astfel, în calendarul ortodox din 18 octombrie este prăznuit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, doctor fără arginți, considerat cel mai iubit dintre discipolii lui Iisus.

Mii de români poartă acest nume biblic. Acest prenume a luat avânt după anii 90, odată cu exodul românilor care au plecat la muncă în Italia, fiind deci un prenume cu origini italiene.

În afară de semnificația biblică, numele Luca este legat și de idea de lumină, fiind tradus prin „cel născut în lumină”.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, originar din Antiohia Siriei, este autorul uneia dintre cele patru Evanghelii. El studiase Medicina și, odată ajuns medic, a tratat bolnavi fără a cere răsplată. El L-a întâlnit pe Hristos în Teba Boeției, o întâlnire care l-a marcat profund și a ales să-I urmeze învățăturile. Luca a devenit unul dintre cei 70 de Apostoli, fiind considerat chiar cel mai apropiat de Hristos.

De asemenea, Luca este și unul dintre martorii apariției Mântuitorului pe drumul către Emaus, după Înviere. După Pogorârea Sfântului Duh, el s-a reîntors la Antiohia, de unde a pornit în misiune alături de Sfântul Apostol Pavel.

Sfântul Luca este recunoscut drept ocrotitorul iconarilor, acesta fiind considerat autorul primelor icoane ale Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, precum și al icoanelor Sf Apostoli Petru și Pavel.

Din ordinul conducătorilor păgâni, Luca a fost spânzurat de un măslin în cetatea Tebei, la vârsta de 80 de ani. Moaștele sale au fost mutate la Constantinopol în anul 357, iar apoi, în 1177, au fost transferate în Italia. În zilele noastre, relicvele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca se află din nou în Teba, locul martiriului său. Așadar, spune și tu „La mulți ani” sâmbătă tuturor celor ce poartă numele acestui mare sfânt!

