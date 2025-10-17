Prima pagină » Actualitate » Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic

Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic

17 oct. 2025, 12:38, Actualitate
Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic
foto ilustrativa, sursa foto; Envato

Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Sâmbătă, trebuie să spui La mulți ani” celor care poartă acest nume biblic.

Astfel, în calendarul ortodox din 18 octombrie este prăznuit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, doctor fără arginți, considerat cel mai iubit dintre discipolii lui Iisus.

Mii de români poartă acest nume biblic. Acest prenume a luat avânt după anii 90, odată cu exodul românilor care au plecat la muncă în Italia, fiind deci un prenume cu origini italiene.

În afară de semnificația biblică, numele Luca este legat și de idea de lumină, fiind tradus prin cel născut în lumină”.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, originar din Antiohia Siriei, este autorul uneia dintre cele patru Evanghelii. El studiase Medicina și, odată ajuns medic, a tratat bolnavi fără a cere răsplată. El L-a întâlnit pe Hristos în Teba Boeției, o întâlnire care l-a marcat profund și a ales să-I urmeze învățăturile. Luca a devenit unul dintre cei 70 de Apostoli, fiind considerat chiar cel mai apropiat de Hristos.

De asemenea, Luca este și unul dintre martorii apariției Mântuitorului pe drumul către Emaus, după Înviere. După Pogorârea Sfântului Duh, el s-a reîntors la Antiohia, de unde a pornit în misiune alături de Sfântul Apostol Pavel.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Sfântul Luca este recunoscut drept ocrotitorul iconarilor, acesta fiind considerat autorul primelor icoane ale Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, precum și al icoanelor Sf Apostoli Petru și Pavel.

Din ordinul conducătorilor păgâni, Luca a fost spânzurat de un măslin în cetatea Tebei, la vârsta de 80 de ani. Moaștele sale au fost mutate la Constantinopol în anul 357, iar apoi, în 1177, au fost transferate în Italia. În zilele noastre, relicvele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca se află din nou în Teba, locul martiriului său. Așadar, spune și tu „La mulți ani” sâmbătă tuturor celor ce poartă numele acestui mare sfânt!

Autorul recomandă:

Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotitoarea Moldovei fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși

17 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Eminem împlinește 53 de ani, Tataee 49. Kimi Räikkönen face 46 de ani

Citește și

ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
13:24
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
ULTIMA ORĂ Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
13:18
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
ACTUALITATE Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
13:12
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
ACTUALITATE SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
13:04
SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
VIDEO Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
13:03
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
REACȚIE Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
12:38
Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere
Cancan.ro
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 4 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Evz.ro
Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, motivul pentru care nu a anulat spectacolele când fiul ei era în stare gravă la spital: "Cântam și mi se punea un nod în gat să plâng". Adevărul nespus din spatele evenimentelor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Fără cântec de adio – MTV își închide ecranele muzicale. 20 de momente care au definit o eră