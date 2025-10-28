Prima pagină » Actualitate » Sărbătoare mare în calendarul ortodox din 29 octombrie. Sfânta care a rămas orfană de la trei ani

28 oct. 2025, 14:19, Actualitate
Miercuri, 29 octombrie 2025, este sărbătoare în calendarul ortodox. Este prăznuită Sfânta Muceniță Anastasia Romana. Ea a trait în vremea împăraților păgâni Deciu (249-253) și Valerian (253-260). Potrivit crestinortodox.ro, Anastasia Romana a rămas orfană de ambii părinți, de la vârsta de trei ani. Ea a fost luată spre creștere de stareța unei mănăstiri de lângă Roma, numită Sofia.

Sfânta Anastasia s-a făcut vestită printre creștini datorită frumuseții duhovnicești, iar printre cei păgâni, datorită frumuseții trupești. Auzid de frumusețea sa, Guvernatorul păgân Probus a trimis soldaţi la mănăstirea în care aceasta trăia, ca o aducă pe Anastasia înaintea lui. Adusă înaintea guvernatorului, aceasta şi-a declarat credinţa în Hristos. Guvernatorul a încercat mai întâi să o ademenească pe Anastasia, căci dorea o ia de soţie, după care, a trecut la sinistre ameninţări.

Muceniţa ia răspuns

Gata sunt mor pentru Dumnezeul meu nu doar o dată, ci şi de sute de ori, de este cu putinţă„.

Anastasia a fost supusă multor chinuri: i s-au tăiat sânii şi limba, iar în cele din urmă a fost omorâtă prin decapitare, în afara cetăţii. În Mănăstirea Grigoriu se păstrează gambele, talpa stângă şi mâna dreaptă a moaştelor Sfintei Anastasia Romana.

