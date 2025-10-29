Călin Georgescu poate scăpa de controlul judiciar. Când va afla dacă instanţa îi ridică măsurile preventive

Călin Georgescu revine joi, 30 octombrie, la Tribunalul București. Se discută măsura controlului judiciar, dacă va fi menţinută sau nu.
Judecătorul care a dispus prelungirea măsurii preventive cu încă 60 de zile nu ar fi adus argumente noi, potrivit Realitatea Plus. Conform motivării, magistrații îl descriu pe Călin Georgescu drept „un pericol social”.
„Persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații, se constată legalitatea și temeinicia prelungirii măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile, având în vedere că persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații reprezintă un pericol social”, se arată în motivarea instanței, citată de Realitatea Plus.
Hotărârea nu este definitivă, fiind contestată de avocații lui Georgescu, care susțin că decizia este „abuzivă” și lipsită de temeiuri noi.
Georgescu este acuzat de șase infracțiuni grave, motiv pentru care Judecătoria Sectorului 1 a decis, pe 1 septembrie, menținerea măsurii controlului judiciar.
Călin Georgescu este sub control judiciar din 26 februarie 2025 pentru:
Procurorii afirmă că Georgescu a promovat, printre altele, mobilizarea națiunii pentru „regenerare” prin mijloace violente, necesitatea unui lider autoritar, ultranaționalismul populist și glorificarea excesivă a trecutului istoric, prezentând România ca victimă a „inamicilor externi”.
