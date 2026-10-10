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Peste 50.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii. Ce îi urează susținătorii

Flavius Niculescu
Peste 50.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii. Ce îi urează susținătorii
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După 11 nopți petrecute în arestul central, Călin Georgescu a transmis, în noaptea zilei de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie, primul mesaj din spatele gratiilor dedicat susținătorilor săi. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a publicat, pe pagina personală de Facebook, un text în care se declară „copleșit de iubirea” pe care aceștia i-o arată și și-a declarat, la rândul său, „iubirea” față de ei. Postarea a devenit virală în foarte scurt timp și, în mai puțin de 24 de ore, a adunat aproape 55.000 de aprecieri, 6.000 de comentarii și peste 3.000 de distribuiri.

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„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit!”

După patru zile consecutive în care a fost scos din arestul central și dus, cu duba poliției, în cătușe, la sediul DIICOT pentru percheziții informatice care au durat, în fiecare zi, nu mai puțin de opt ore, fostul prezidențiabil le-a transmis un mesaj fanilor care l-au încurajat, atât din fața arestului central, cât și pe rețelele de socializare.

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc. Vă iubesc. Sus inimile!”, a scris Călin Georgescu în postarea publicată pe Facebook.

După mai puțin de 24 de ore, sâmbătă, 10 octombrie, în jurul orei 20:00, postarea are peste 54.000 de aprecieri, mii de comentarii și mii de distribuiri.

Postare publicată de Călin Georgescu, aflat în arest, pe pagina personală de Facebook – 10 octombrie 2026, ora 00:36

Călin Georgescu, arestat preventiv din data de 29 septembrie 2026

Călin Georgescu a fost reținut inițial pe 21 septembrie 2026, pentru 24 de ore, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă și a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. DIICOT a contestat hotărârea.

La 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Decizia instanței este definitivă.

Călin Georgescu, la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Percheziții informatice și măsuri asigurătorii, luate de anchetatori în dosarul DIICOT

Potrivit anchetatorilor, dosarul vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în legătură cu promisiunea obținerii unei finanțări pentru un om de afaceri.

În perioada 6-9 octombrie, Călin Georgescu a fost adus în mod repetat din arest la sediul DIICOT, pentru a participa la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori din locuința sa din Mogoșoaia.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri și conturi bancare. Contestația formulată împotriva sechestrului asupra imobilului din Mogoșoaia a fost respinsă de instanță.

Călin Georgescu pleacă de la DIICOT după a patra zi consecutivă de percheziții informatice – 9 octombrie 2026

Susținătorii lui Călin Georgescu au rămas permanent în fața arestului central

În perioada petrecută de Călin Georgescu în arest preventiv, grupuri de susținători s-au adunat în fața Arestului Central al Poliției Capitalei. Vineri seară, 9 octombrie, aproximativ 200 de persoane au participat la o nouă manifestație în fața instituției.

Mesajul apărut pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu vine în acest context, la 11 nopți de la punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare, iar măsura arestării preventive nu reprezintă o hotărâre de condamnare.

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