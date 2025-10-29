Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu poate scăpa de controlul judiciar. Joi va afla dacă instanţa îi ridică măsurile privative sau, nu

Luiza Dobrescu
29 oct. 2025, 08:19, Actualitate
Călin Georgescu revine joi, 30 octombrie, la Tribunalul București.  Se discută măsura controlului judiciar, dacă va fi menţinută sau, nu. 

Potrivit celor de la Realitatea PLUS, care a intrat în posesia deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, judecătorul care a dispus prelungirea măsurii preventive cu încă 60 de zile nu a adus argumente noi. Conform motivării, magistrații îl descriu pe Călin Georgescu drept „un pericol social”.

„Persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații, se constată legalitatea și temeinicia prelungirii măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile, având în vedere că persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații reprezintă un pericol social”, se arată în motivarea instanței, citată de Realitatea Plus.

Hotărârea nu este definitivă, fiind contestată de avocații lui Georgescu, care susțin că decizia este „abuzivă” și lipsită de temeiuri noi.

Georgescu este acuzat de șase infracțiuni grave, motiv pentru care Judecătoria Sectorului 1 a decis, pe 1 septembrie, menținerea măsurii controlului judiciar.

Călin Georgescu este sub control judiciar din 26 februarie 2025 pentru:

  • Promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, crime contra umanității și crime de război, prin elogierea lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.
  • Promovarea publică a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată, prin declarații, interviuri și postări online din ultimii cinci ani.
  • Comunicarea de informații false și fals în declarații, legate de finanțarea campaniei electorale și declarațiile de avere.
  • Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup.

Procurorii afirmă că Georgescu a promovat, printre altele, mobilizarea națiunii pentru „regenerare” prin mijloace violente, necesitatea unui lider autoritar, ultranaționalismul populist și glorificarea excesivă a trecutului istoric, prezentând România ca victimă a „inamicilor externi”.

