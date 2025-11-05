Fostul prezidențiabil, Călin Georgescu a reacționat la dosarul generalilor rezerviști, apropiați de serviciile secrete și alte instituții de forță în care este menționat numele său și neagă orice implicare cu cei din dosar.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o presupusă „angajare fictivă” în Austria și cu anumite persoane aflate în atenția autorităților, fac următoarele precizări:

„Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate.

Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată.

Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană.

Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict.

Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate”, scrie Georgescu.

Surse judiciare susțin însă contrariul, cel puțin în privința fostului general SIE, Neculai Iană.

Dosarul DNA arată discuții între membrii grupării rezerviștilor pe tema Călin Georgescu:

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria”

La data de 27 mai 2025, Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar.

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”

Pîrvu-Ularu Silviu detaliază un plan prin care numitul Hanț Constantin Dănuț ar dori să se asocieze cu numitul Călin Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare, de aceste aspecte știind și numitul Cătălin Antohe, exponent al sistemului relațional de influneță:

„Dar … zice COSTI că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte …. cu GEORGESCU știi, să o preia GEORGESCU, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu PROFESIONAL CONSULTING!/ Da, asta pe ROMÂNIA și aia pe AUSTRIA și … partener direct. Mă sună și CĂTĂLIN să mă întrebe că știa!”

Aceste aspecte denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”.

