Când este bine să stropim roșiile cu lapte. Trucul natural folosit de grădinarii cu experiență

Multă lume se întreabă când este bine să stropim roșiile cu lapte și dacă este într-adevăr eficient, dar și ce beneficii reale aduce practica aceasta aparent neobișnuită.

Tot mai mulți grădinari, fie ei amatori sau cu experiență, caută soluții naturale pentru a proteja culturile, iar stropirea roșiilor cu lapte este una dintre metodele tradiționale readuse în atenție. Deși poate să pară o practică neobișnuită, ea este folosită de mult timp și are o bază logică.

Laptele conține substanțe care ajută plantele să se dezvolte mai sănătos, precum proteine și calciu și contribuie la întărirea frunzelor și la prevenirea unor boli frecvente. Reprezintă și o alternativă blândă la tratamentele chimice, ideală pentru cei care vor legume cât mai naturale. Momentul aplicării și modul de utilizare sunt esențiale, pentru că, folosit incorect, laptele poate avea efecte nedorite, iar aplicat corect, devine un real ajutor în grădină.

Când se stropesc roșiile cu lapte și în ce situații este recomandat

Răspunsul la întrebarea când se stropesc roșiile depinde foarte mult de scopul urmărit. Cel mai des, laptele este folosit pentru prevenirea și combaterea bolilor fungice, în special mana și făinarea.

Aceste probleme apar frecvent în perioadele cu umiditate ridicată și temperaturi fluctuante.

Stropirea se face, de regulă, preventiv, nu atunci când boala este deja avansată. Momentul ideal este dimineața devreme sau seara, când soarele nu este puternic. Astfel, frunzele au timp să se usuce treptat, fără a se arde.

De obicei, tratamentul poate fi aplicat o dată la 7-10 zile, în funcție de condițiile meteo.

Laptele este util și în perioadele în care plantele au nevoie de un plus de calciu. Deficiența de calciu poate duce la apariția putregaiului apical, acea pată neagră care apare la baza roșiilor.

Recomandările autorului: