Cu cât se vând roșiile de la țară în piețe, la finalul lui august 2025. „În ritmul ăsta, mâncați doar roșii «ieftine» din lumea largă”

Iată cu cât se vând roșiile de la țară în piețe, la finalul lui august 2025. Zemoase și delicioase, roșiile sunt aproape nelipsite din salatele de vară, dar și din diverse preparate culinare. Recent, în spațiul virtual, mai mulți utilizatori și-au expus părerile, după ce au văzut prețul pentru un kilogram de roșii.

Ultimele luni au fost marcate de creșteri ale prețurilor la diverse servicii existente pe piață, dar și în rândul produselor alimentare. Pe o rețea de socializare, a fost încărcată o imagine cu o tarabă dintr-o piață românească cu roșii, castraveți, varză murată și alte legume.

Cu cât se vând roșiile de la țară în piețe, la finalul lui august 2025

„Mi se pare mie sau e cam mare prețul la roșii? Chiar dac sunt țărănești. Voi ce credeți?”, se arată în postare.

În imaginea postată pe Facebook (vezi mai jos), utilizatorii pot observa că prețul unui kilogram de roșii țărănești (de proveniență Moroda – Arad) este de 15 lei.

Reacțiile utilizatorilor

Opiniile sunt împărțite în spațiul virtual. Câțiva dintre utilizatori au adus în atenție cât de dificil poate să se dezvolte o recoltă, având în vedere condițiile climatice actuale, dar și investițiile necesare.

„Am roșii și le vând cu 3 lei kilogramul. Cei ce vând la prețul ăsta nu sunt producători”, susține o persoană.

„Dar pe alea din import Olanda, Grecia, Turcia le plătiți cu 15 sau 18 lei și vă plângeți că nu sunt nici bune”, „Dar un pachet de țigări nu e scump? Am grădină și roșiile sunt uscate, efectiv nu s-au făcut decât foarte puține, având în vedere că e luna august și ar trebui să fie în plin sezon în grădină… Muncă multă, investiție și recoltă foarte slabă. În ritmul ăsta, în 2 ani, mâncați doar roșii «ieftine» din lumea largă”, au scris alte două persoane.

„Vă invit anul viitor, de la început de primăvară și până la toamnă, la mine în grădină să vedeți cât de mult este de muncă la ele. Ca să obții o cultură curată, nestropită, netratată, muncești de-ți sar urechile”, a notat un alt utilizator.

Autorul recomandă:

Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele

Programul „Litoralul pentru toți” vine cu oferte imbatabile. Cât costă o noapte de cazare la mare, de la 1 septembrie

Cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025. Ce cheltuieli implică un asemenea proiect

Prețuri de NEIERTAT la Aeroportul Otopeni: Un banal sandviș cu șuncă a ajuns să coste cât un preparat gourmet

Sursă foto: pagina de Facebook „Perfect”