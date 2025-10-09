Capcana în care pică turiștii în Spania. Ce au pățit un influencer și iubita lui, după ce au ajuns în Catalonia: „Metodă clasică de atac”

Ignacio și Dominika, un influencer și iubita lui, au trăit momente dificile în vacanța lor din Spania. La nici 20 de minute după ce au intrat în Catalonia, cuplul a întâmpinat o „metodă clasică de atac” a hoților. Și anume, au fost la un pas să fie jefuiți, rămânând fără autoturism. Cei doi au explicat schema la care apelează hoții pentru a-i prădui pe turiști.

Ignacio și Dominika au plecat într-o aventură cu mașina personală, pe o distanță de peste 2.500 de kilometri, ruta fiind Polonia – Spania. La circa 20 de minute de la intrarea în Catalonia, în schimb, cuplul a trăit momente de groază. Și-au dat seama din timp că pot deveni victime ale hoților, așa că au acționat pentru a se proteja.

Cuplul a fost la un pas să pice în capcană

Hoții au utilizat o „metodă clasică de atac” cu scopul de a-i „descotorosi” pe turiști de propria mașină. Inițial, autoturismul aflat în fața lor, pe drum, începuse să „semnalizeze că ar fi o problemă” la mașina condusă de cuplu. Ambele vehicule au oprit pe marginea drumului.

„Mașina din fața noastră a început să semnalizeze că ar fi o problemă la autoturismul nostru. Situația era foarte haotică și nu știam dacă e adevărat, așa că ne-am oprit pe marginea drumului, împreună cu ei. A spus, într-o spaniolă stricată: «Se întâmplă ceva cu anvelopa voastră». Nu mi-am dat seama dacă era spaniol sau nu”, a povestit cuplul.

Apoi, bărbatul care a oprit mașina în trafic a început să le „zguduie” vehiculul, pentru a le „dovedi” că există o problemă la una dintre roți. În realitate, cuplul se afla la un pas de a pica în capcana lor. Și-au dat seama că, atunci, nu trebuie să își ia atenția la ce se întâmplă în jur.

Metodă clasică de atac pe autostrăzi

În momentul în care influencerul a început să le vorbească în spaniolă, hoții au rămas surprinși. Ignacio și partenera lui au urcat în mașină și și-au continuat drumul. Prima oprire a fost secția de poliție, acolo unde au aflat că întâmplarea lor este, de fapt, o metodă clasică de atac pe autostrăzi.

„Am văzut cum ușa mașinii lor începea să se deschidă încet. Atunci am înțeles că nu trebuie să ne pierdem atenția. Ni s-a spus că este o metodă clasică de atac pe autostrăzi, mai ales pe AP-7, în Catalonia. Dacă intri cu o mașină cu plăcuțe de înmatriculare străine, devii imediat o țintă”, a spus Ignacio, conform Onet.pl.

Acest fenomen poartă și o denumire: „metoda peruviană”. Era folosită în anii 1990 de hoții din Peru.

„Astfel de situații sunt extrem de periculoase, pentru că nu știi niciodată când chiar ți se sparge o anvelopă sau se întâmplă ceva cu mașina. Ce s-ar fi întâmplat dacă ne-ar fi furat mașina cu câinii înăuntru? Sau, în cazul tău, cu copiii?”, avertizează cei doi turiști.

