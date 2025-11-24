Prima pagină » Actualitate » Captură uriașă de canabis, după un flagrant al polițiștilor și procurorilor DIICOT. 31 de kilograme de droguri în trolere. Primele arestări

Mara Răducanu
24 nov. 2025, 18:03, Actualitate
Operațiune de amploare la Botoșani.Polițiștii și procurorii DIICOT din Botoșani au prins în flagrant trei persoane care transportau cu trei trolere aproximativ 31 de kilograme de canabis. Procurorii DIICOT Botoșani au dispus reținerea a patru inculpați, cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani, pentru trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri.

Judecătorul din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a doi dintre inculpații reținuți și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat. Procurorii vor sesiza instanța cu propunerea de arestare preventivă a celui de-al patrulea inculpat.

Drogurile erau destinate comercializării

Vineri, trei dintre inculpați au fost prinși în flagrant delict în localitatea Vârfu Câmpului, județul Botoșani, în timp ce transportau trei trolere în care se aflau aproximativ 31 kilograme canabis. Drogurile, destinate comercializării, au fost ridicate anterior de inculpați de la un punct de lucru al unei societății de transport internațional.

Din cercetări a reieșit că un alt inculpat, în vârstă de 49 de ani, destinatarul substanțelor interzise, s-a aflat în zona de preluare a genților ce conțineau drogul de risc și a supravegheat transportul din mașina sa, până la momentul intervenției polițiștilor, când a reușit să fugă și pentru scurt timp să se sustragă urmăririi penale.

Foto cu caracter ilustrativ Gândul

