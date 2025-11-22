„Înarmaţi” cu trompete şi tobe, susţinătorii candidatului independent la Capitală, Gigi Neţoiu, au dat nas în nas cu echipa de campanie a lui Cătălin Drulă, de la USR, candidat pentru aceeaşi funcţie. Echipa de campanie a lui Cătălin Drulă s-a dat la o parte, iar echipa lui Gigi Nețoiu, în ritm de muzică, a trecut prin culoarul creat. Trecătorii din piață au rămas bulversați, din cauza vestelor albe pe care le purtau ambele echipe.

Pe unde trece, echipa de campanie a fostului finanţator de la Dinamo şi Craiova, împrăştie în jur numai voie bună.

La fel cum a intrat în cursa electorală pentru Capitală, Gigi Neţoiu continuă în aceeaşi notă şi campania electorală. Zilele acestea, a putut să fie văzut şi, mai ales, auzit, împreună cu taraful care-l însoţeşte în Piaţa Obor.

Muzicanţii care-l însoţeau pe Neţoiu au creat un adevărat culoar în piaţa care, de obicei, este una dintre cele mai aglomerate, în weekend. Între timp, au ajuns faţă în faţă cu susţinătorii lui Cătălin Drulă, care se aflau în aceeaşi misiune electorală.

La vederea tarafului care-l însoţea pe Neţoiu, susţinătorii lui Drulă s-au retras pe margine şi au făcut loc muzicanţilor să treacă.

În acel moment, cei de pe margine nu mai ştiau dacă e vorba de două tabere diferite sau de una şi-aceeaşi, având în vedere că şi unii şi alţii erau îmbrăcaţi în aceleaşi culori: alb şi albastru. Doar numele candidatului susţinut diferea, iar la Drulă era şi puţin roşu.

Ca să dea dovadă de spirit de sportivitate, susţinătorii lui Neţoiu au dat mâna cu aceia ai lui Drulă şi au trecut mai departe în ritmurile muzicii populare produsă de taraful care deschidea alaiul electoral al fostului finanţator de fotbal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Petrecere de pomină la sediul BEM

Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei