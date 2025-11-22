Prima pagină » Actualitate » Carambol politic în Piața Obor din Capitală. Susţinătorii lui Catalin Drulă s-au ciocnit cu cei ai lui Gigi Neţoiu. Într-un final, a ieşit o scenă de Kusturica cu trompete, tobe şi cetăţeni dezorientaţi

Carambol politic în Piața Obor din Capitală. Susţinătorii lui Catalin Drulă s-au ciocnit cu cei ai lui Gigi Neţoiu. Într-un final, a ieşit o scenă de Kusturica cu trompete, tobe şi cetăţeni dezorientaţi

Luiza Dobrescu
22 nov. 2025, 19:57, Actualitate
Galerie Foto 2

„Înarmaţi” cu trompete şi tobe, susţinătorii candidatului independent la Capitală, Gigi Neţoiu, au dat nas în nas cu echipa de campanie a lui Cătălin Drulă, de la USR, candidat pentru aceeaşi funcţie. Echipa de campanie a lui Cătălin Drulă s-a dat la o parte, iar echipa lui Gigi Nețoiu, în ritm de muzică, a trecut prin culoarul creat. Trecătorii din piață au rămas bulversați, din cauza vestelor albe pe care le purtau ambele echipe. 

Pe unde trece, echipa de campanie a fostului finanţator de la Dinamo şi Craiova, împrăştie în jur numai voie bună.

La fel cum a intrat în cursa electorală pentru Capitală, Gigi Neţoiu  continuă în aceeaşi notă şi campania electorală. Zilele acestea, a putut să fie văzut şi, mai ales, auzit, împreună cu taraful care-l însoţeşte în Piaţa Obor.

Cătălin Drulă se pregăteşte să plece în campanie la Obor. Ceea ce nu ştie este că urma să se intersecteze cu taraful lui Neţoiu, în piaţă.

Cătălin Drulă se pregăteşte să plece în campanie la Obor. Ceea ce nu ştie este că urma să se intersecteze cu taraful lui Neţoiu, în piaţă.

Muzicanţii care-l însoţeau pe Neţoiu au creat un adevărat culoar în piaţa care, de obicei, este una dintre cele mai aglomerate, în weekend. Între timp, au ajuns faţă în faţă cu susţinătorii lui Cătălin Drulă, care se aflau în aceeaşi misiune electorală.

La vederea tarafului care-l însoţea pe Neţoiu, susţinătorii lui Drulă s-au retras pe margine şi au făcut loc muzicanţilor să treacă.

Taraful lui Neţoiu se întâlneşte cu echipa de campanie a lui Drulă, la Obor

Taraful lui Neţoiu se întâlneşte cu echipa de campanie a lui DRulă, la Obor

În acel  moment, cei de pe margine nu mai ştiau dacă e vorba de două tabere diferite sau de una şi-aceeaşi, având în vedere că şi unii şi alţii erau îmbrăcaţi în aceleaşi culori: alb şi albastru. Doar numele candidatului susţinut diferea, iar la Drulă era şi puţin roşu.

Ca să dea dovadă de spirit de sportivitate, susţinătorii lui Neţoiu au dat mâna cu aceia ai lui Drulă şi au trecut mai departe în ritmurile muzicii populare produsă de taraful care deschidea alaiul electoral al fostului finanţator de fotbal.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Nețoiu intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Petrecere de pomină la sediul BEM

Eugen Teodorovici și-a depus OFICIAL candidatura pentru Primăria Capitalei

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
POVESTE EXCLUSIVĂ Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
05:00
Tânăra balerină care a cucerit America în pași de dans. Povestea singurei românce medaliată la una dintre cele mai prestigioase competiții de balet din SUA: „Baletul i-a intrat adânc în sânge și suflet”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
EXCLUSIV Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
07:00
Gândul a verificat originalitatea postărilor candidaților cu cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei. Cine a ieșit pozitiv la ChatGPT și cine s-a bazat doar pe inteligența naturală
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
02:00
🚨 Pace în Ucraina. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace. UE nu este de acord cu 4 puncte
SPORT Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
00:30
Haiti s-a calificat la Cupa Mondială din SUA. Dar Administrația Trump spune că fanii nu sunt bineveniți pe teritoriul american
EXTERNE Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
00:07
Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu
EXTERNE Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
23:59
Bruce Willis nu își mai recunoaște nici fiica. Ultimele vești despre starea de sănătate a actorului
TURISM Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro
22:41
Destinația tot mai frecventată de români. Un sejur de 7 zile ajunge la 2.000 de euro