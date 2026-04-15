Care este cel mai bun SUV de dimensiuni mici. Modelul care a detronat Nissan, Ford sau Kia

Experții auto de la o publicație auto celebră au desemnat o mașină drept cel mai bun SUV mic care poate fi cumpărat în acest moment.

În ultimele două decenii, SUV-urile (Sport Utility Vehicles) și-au stabilit dominația pe piața auto, practic fiecare producător important oferind acum numeroase variante.

Care este cel mai bun SUV de dimensiuni mici

Într-adevăr, o scurtă examinare a clasamentului SMMT (Societatea Producătorilor și Comercianților de Autovehicule) al celor mai bine vândute mașini demonstrează entuziasmul continuu pentru SUV-uri, vehicule precum Ford Puma , Kia Sportage , Jaecoo 7 și Nissan Qashqai apărând constant în top zece.

Producătorii oferă acum SUV-uri într-o gamă largă de dimensiuni, de la variante compacte până la mașini substanțiale cu șapte locuri.

Jurnaliștii auto de la WhatCar? au întocmit un clasament al celor mai bune SUV-uri mici disponibile în prezent în Marea Britanie, stabilind în cele din urmă ce consideră a fi modelul principal de vânzare, relatează Express.

În urma unei evaluări amănunțite, au stabilit că Volkswagen T-Roc a ieșit câștigător. Cu un preț de intrare de 31.620 de lire sterline, vehiculul german s-a poziționat din nou în vârful categoriei sale.

Publicația a precizat: „Anteriorul Volkswagen T-Roc a fost una dintre opțiunile noastre preferate din clasa SUV-urilor mici, așa că această ultimă versiune a avut o provocare destul de mare să se ridice la înălțimea acestui nivel. Din fericire, o face și chiar mai mult, rezultând în ceea ce credem că este cel mai bun SUV mic pe care îl poți cumpăra.”

