25 nov. 2025, 08:57, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată care este cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025. Este situat la mare.

Este vorba despre Noja, o mică localitate din nordul Spaniei. A fost desemnată cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025 de către inițiativa European Capital of Christmas. Satul este situat pe coasta Mării Cantabrice și este renumit pentru plajele sale aurii și zonele mlăștinoase protejate. În timpul iernii, Parque Marqués de Velasco se transformă într-un sat de Crăciun feeric.

Pentru cei care preferă o atmosferă de sărbători mai caldă, Noja, care are 2.700 de locuitori, oferă o alternativă interesantă la destinațiile tradiționale de iarnă.

Combinația dintre plajă și decorațiuni festive oferă o experiență unică pentru turiști. Noja este renumită pentru plajele sale aurii și zonele mlăștinoase protejate. În timpul iernii însă, Parque Marqués de Velasco se transformă într-un sat de Crăciun feeric. Vizitatorii pot să exploreze gratuit o lume fantastică cu căsuțe de elfi, soldați de jucărie uriași, trăsuri magice și Moș Crăciun cu sania sa. Ziarul El Diario Montañes spune pentru 2025 vor fi adăugate 6 faruri miniaturale, o casă din turtă dulce și o scenă de gară.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

De asemenea, Noja are arhitectură uimitoare din secolul al XVII-lea, înconjurat de o zonă rurală luxuriantă, munți maiestuoși și plaje frumoase. Faimoasă pentru cele două plaje cu nisip fin, Ris și Tregandin, și având ca fundal munți înconjurători, Noja se află și în centrul multor mituri și legende religioase.

De asemenea, chiar legendă locală sugerează chiar Arca lui Noe a fost găsită pe unul dintre munții din apropiere.

