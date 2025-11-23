Prima pagină » Actualitate » PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather

23 nov. 2025, 11:09, Actualitate
Prognoză Crăciun 2025 și Revelion 2026 / Sursa FOTO: EaseWeather

Site-urile de specialitate se întrec în a anticipa cum va fi vremea de sărbători. EaseWeather a dat publicității prognoza pentru Crăciun 2025 și Revelion 2026, iar concluzia este că va fi o vreme ciudată în București.

Conform estimărilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Temperaturi de primăvară în preajma Crăciunului

Mai mult, precipitațiile aproape că vor lipsi cu desăvârșire, scriu cei de la EaseWeather. Și, culmea, cele mai surprinzătoare valori termice ar urma să fie chiar în zilele de 24 și 25 decembrie.

Astfel, în Ajunul Crăciunului, termometrele vor indica aproximativ 8 grade Celsius, iar în ziua de Crăciun se vor atinge chiar și 10 grade Celsius la nivelul Capitalei. Sunt temperaturi mai apropiate de începutul lunii noiembrie decât de final de decembrie.

Și ultima zi din 2025 aduce aceeași vreme plăcută: în: 31 decembrie sunt așteptate 10 grade Celsius. La asemenea temperaturi, Revelionul va fi unul „de toamnă târzie”, nu de mijloc de iarnă.

Mai departe, cei de la EaseWeather estimează pentru luna decembrie un deficit de precipitații în perioada sărbătorilor. Dacă în mod normal Bucureștii aveau parte de ploi reci și unele fulguieli, acum intervalul 23-31 decembrie pare că va fi dominat de cer variabil, fără ninsori sau alte precipitații.

În ultimii ani, vremea în preajma sărbătorilor de iarnă a devenit un tipar, cu zile blânde și episoade de precipitații abundente tot mai rare.

Cu valori de 10 grade și un cer senin, bucureștenii vor avea impresia, și-n acest an, că iarna întârzie să vină pe la ei. Tradiționalul decor alb de Crăciun și Revelion este o amintire a anilor ’80-’90.

Din păcate, astfel de fenomene au consecințe grave asupra agriculturii, iar efectele lipsei de apă în sol se vor simți în vara lui 2026.

