Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă

Deși ciorba este unul dintre cele mai populare preparate, experții atrag atenția că aceasta nu poate fi mâncată la orice oră.

Ciorba este un preparat ușor de digerat, astfel că multe persoane aleg să o consume inclusiv seara, considerând că este o mâncare ”mai ușoară” față de altele.

Medicii și experții în nutriție atrag atenția că există o oră limită până la care este recomandat să se mănânce ciorbă, informează csid.ro. Astfel, ultima masă a zilei, inclusiv ciorba, ar trebui consumată cu 2–3 ore înainte de culcare. Acest interval permite stomacului să își golească o mare parte din conținut și reduce riscul ca alimentele să fie digerate în poziție culcată.

Seara, metabolismul încetinește, secreția de enzime digestive scade, iar corpul începe să se pregătească pentru odihnă. Chiar dacă ciorba este lichidă și pare ușoară, digestia rămâne un proces activ, care solicită stomacul și intestinul.

Dacă te culci la 22:00, este indicat să mănânci ciorba până cel târziu la 19:00.

Dacă ora de somn este 23:00, ciorba ar trebui consumată înainte de 20:00–21:00.

Respectarea acestui interval ajută la o digestie mai eficientă și la un somn mai profund și mai odihnitor.

În cazul în care vrei să consumi ciorbă seara, aceste tipuri de preparate sunt recomandate:

– ciorbele simple de legume;

– ciorba de pui fără prăjeli;

– supele clare.

Există categorii de persoane care ar trebui să evite să consume ciorbă seara:

– cei care suferă de reflux gastroesofagian;

– persoanele care se balonează ușor;

– cei cu gastrită sau ulcer;

– persoanele sensibile la alimente acide.