Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară în România va crește la 4.325 lei, iar majorarea este aprobată pentru a spori veniturile angajaților. Pentru perioada ianuarie-iunie 2026 se menține facilitatea fiscală de 300 lei neimpozabili.

Cu ce bani vor rămâne românii după majorările salariale de la 1 iulie

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 lei, la acest nivel, angajații primesc „în mână” aproximativ 2.574 de lei, valoarea netă a venitului, potrivit Ziarul Unirea.

De la 1 iulie 2026 se anunță o majorare de 6,8% față de începutul anului 2026 al salariului minim din România, iar suma neimpozabilă va scădea de al 300 la 200 de lei pe la mijlocul anului, pentru a fi aplicată scutirea de taxe pe suma de 200 de lei, plafonul veniturilor din salarii și asimilate salariilor va crește la 4.600 de lei de la 1 iulie 2026.

Salariul minim net („în mână”) va fi de 2.699 de lei de la 1 iulie 2026. De creștere vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

Această majorare influențează, pe lângă cei 1.759.027 de salariați ce sunt beneficiari direcți, și mult mai multe drepturi și obligații, cum ar fi:

*modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim (Legea nr. 448/2006 art.78 alin.(3));

*modificarea salariului de bază minim brut pe țară determină creșterea punctului de amendă, întrucât acesta se raportează la salariul minim (Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art.98).

