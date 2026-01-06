Prima pagină » Actualitate » Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești

Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești

Supraviețuire, modestie sau bogăție? Gândul.ro aduce în atenție un tabel (vezi mai jos) în care îți arată ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești. Au fost alese 20 cele mai mari orașe din România, precum și 7 scenarii salariale nete.

Supraviețuire, modestie sau bogăție: care ar fi mai aproape de adevăr? Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un tabel aferent calculului nivelului de trai în România, în 2026, în funcție de salariul actual încasat, precum și de orașul în care locuiești. Pentru aceste calcule au fost luate în considerare mai multe elemente, după cum urmează:

  • Sunt luate în considerare 20 cele mai mari orașe din țară;
  • Accentul este pus pe 7 scenarii salariale nete: salariu minim, 3.000 lei, 4.000 lei, 5.000 lei, 7.500 lei, 10.000 lei si 15.000 lei;
  • Nivelul de trai este calculat în funcție de fiecare scenariu amintit anterior.

Nivelul de trai: explicații în funcție de item

  • Supraviețuire la limită: Banii abia ajung pentru chirie și mâncare ieftină. Orice cheltuială neprevăzută este un dezastru.
  • Trai Modest: Acoperă nevoile de bază, dar fără ieșiri în oraș, haine noi sau economii.
  • Trai Decent: Permite o chirie ok, mâncare diversificată și mici plăceri (un film, o ieșire).
  • Trai Confortabil: Siguranță financiară, vacanțe anuale, economii.
  • Trai Prosper: Acces la servicii premium, economii substanțiale.
  • Bogăție (relativă): Putere mare de cumpărare, lux, investiții.

Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariu și oraș

  • Târgu Mureș – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Baia Mare – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Buzău – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Botoșani – traiul decent ar fi dacă salariul încasat s-ar situa între 3.000 și 4.000 de lei;
  • Satu Mare – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Arad – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Sibiu – un salariu net de 5.000 de lei ar fi ideal pentru un trai decent;
  • Bacău – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Târgu Jiu – un trai decent ar fi cu un salariu de 3.000-4.000 de lei;

  • Oradea – salariu de 5.000 de lei pentru un trai decent;
  • Ploiești – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Brăila – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Galați – un trai decent ar fi cu un salariu de 3.000-4.000 de lei;
  • Craiova – un trai decent ar fi cu un salariu de 4.000-5.000 de lei;
  • Brașov – salariu de 5.000 de lei pentru un trai decent;
  • Constanța – salariu de 5.000 de lei pentru un trai decent;
  • Timișoara – salariu de 5.000 de lei pentru un trai decent;
  • Iași – salariu de 5.000 de lei pentru un trai decent;
  • Cluj-Napoca – salariu de 7.500 de lei pentru un trai decent;
  • București – salariu de 7.500 de lei pentru un trai decent.

Cele mai noi