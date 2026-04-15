Câți bani primește un student român prin bursa socială în 2026

Studenții români care provin din familii cu venituri mici sau care se confruntă cu probleme medicale primesc o bursă socială de 925 de lei pe lună. Această sumă reprezintă pragul minim stabilit la nivel național, iar banii provin atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene. Ministerul Educației a confirmat că acest ajutor financiar se acordă pe toată durata activităților didactice și acoperă lunile de cursuri și sesiunile de examene.

Condiții pentru acordarea bursei sociale

Pentru a beneficia de cei 925 de lei, studenții trebuie să îndeplinească anumite criterii clare. În primul rând, aceștia trebuie să aibă vârsta între 18 și 29 de ani și să urmeze cursuri la zi, fie la licență, fie la masterat. Ajutorul se adresează studenților orfani, celor care provin din familii monoparentale, tinerilor care suferă de anumite afecțiuni medicale sau celor ale căror familii au venituri sub pragul minim stabilit prin lege.

Procesul de plată a burselor a devenit mai rapid datorită noilor reguli de finanțare. După ce universitățile trimit listele finale cu studenții eligibili, Ministerul Educației virează banii în cel mult 10 zile lucrătoare. Ulterior, instituțiile de învățământ au obligația să transfere sumele în conturile studenților în termen de 5 zile. Deși suma de 925 de lei este aceeași ca în anul precedent, numărul beneficiarilor a crescut la aproape 40.000 de persoane la nivel național.

Burse sociale și pentru studenții la taxă

O noutate importantă pentru anul 2026 este faptul că și studenții înscriși pe locurile cu taxă pot beneficia de acest sprijin în anumite condiții, datorită unei infuzii de capital de la Comisia Europeană. Chiar dacă universitățile au posibilitatea să mărească valoarea bursei din propriile venituri, cele mai multe instituții păstrează cuantumul de 925 de lei.

