Târgul de Crăciun din Viena se numără printre cele mai spectaculoase din Europa, oferind diverse atracții de sezon, care atrag anual mii de turiști. De altfel, se află pe primul loc în topul celor mai bune târguri de Crăciun din lume realizat de canalul de știri american CNN.

Larisa, o româncă aflată în vizită în capitala Austiei, Larisa, a împărtășit experiența și prețurile actuale din 2025.

O cană cu vin fiert, nelipsitul simbol de la târgurile de iarnă, costă 5,50 euro. Dar, pe lângă această sumă, vizitatorii trebuie să plătească și o garanție pentru cană, de 5 euro, bani care se returnează doar dacă aceasta este predată înapoi, potrivit Cancan.

În fața Palatului Belvedere, Larisa a încercat un langoș generos cu usturoi, brânză și smântână, pentru care a plătit suma de 10 euro. De asemenea, tot acolo, un punch cu portocală și rom a costat 7,50 euro.

Prețurile la Târgul de Crăciun de la Palatul Schönbrunn

A doua zi, Larisa a vizitat celebrul târg de la Palatul Schönbrunn, cunoscut pentru eleganța și atmosfera sa regală, unde prețurile au fost următoarele:

Caffe latte: 5 euro;

Apă plată: 4 euro;

Clătită cu Nutella și banane: 8,50 euro;

Käsekrainer (cârnaț austriac cu brânză): 8,50 euro, servit cu chiflă sau pâine;

Cartofi cu brânză raclette și topping-uri: 10 euro.

Celebrul târg din fața Palatului Schonbrunn s-a deschis pe 7 noiembrie, cu vin fiert, un carusel și patinoar, pe fundalul sonor al pieselor renumite de Crăciun.

Peste o sută de căsuțe cu dulciuri pentru copii și bunătăți pentru gurmanzi sunt deschise până pe data de 6 ianuarie 2026.