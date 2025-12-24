Prima pagină » Actualitate » Cu cât a ajuns să se vândă carnea de porc în LIDL, acum, înainte de Crăciun

Cu cât a ajuns să se vândă carnea de porc în LIDL, acum, înainte de Crăciun

24 dec. 2025, 17:51, Actualitate
Cu cât a ajuns să se vândă carnea de porc în LIDL, acum, înainte de Crăciun

Iată cu cât a ajuns se vândă carnea de porc în LIDL, acum, înainte de Crăciun. Carnea de porc este ingredientul principal al preparatelor de Sărbători, motiv pentru care românii o cumpără în această perioadă în cantități mari.

La Lidl, carnea de porc se vinde pe bucăți”: pulpă, piept sau altele. Gândul are imagini cu prețurile cărnii de porc în acest supermarket.

Potrivit imaginilor Gândul, pulpa de porc fără os, din porc crescut în România, se vinde la prețul de 22,90 de lei kilogramul. Pieptul de porc, fără os, din porc crescut în Ungaria, se vinde la prețul de 32, 50 de lei kilogramul, iar carnea de porc de lucru”, de proveniență Germania, costă 17,90 de lei kilogramul.

Dar, indiferent despre ce parte a porcului este vorba, românii sunt mari amatori ai acestui tip de carne, fără a ține cont de anotimp. Astfel, potrivit unor date, un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Ceafa și mușchiulețul sunt preferate pe grătar.

În afară de preț, românul preferă porcul pentru e mai sățios. Mai mult decât atât, carnea de porc poate fi gătită în felurite moduri. De altfel, principalele preparate românești au la bază carnea de porc. De Crăciun, de pe mesele românilor nu lipsesc felurile de mâncare tradiționale din porc: sarmale, cârnați, tobă, piftie etc. 

Conform celor mai recente date, consumul de carne în general a crescut la peste 70 de kg pe an pe cap de locuitor.

Sursa foto: Gândul

Autorul recomandă:

Ambasada SUA a transmis un mesaj video de Crăciun pentru români: Suntem uniți

Recomandarea video

Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Ce au descoperit astronomii pe orbita unei stele antice?
EXCLUSIV Cum ar povesti la masa de Crăciun Nicușor Dan experiența anului 2025. Gândul a reconstruit cel mai tumultuos an al actualului președinte, în imagini
18:13
Cum ar povesti la masa de Crăciun Nicușor Dan experiența anului 2025. Gândul a reconstruit cel mai tumultuos an al actualului președinte, în imagini
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Zelenski vine cu propriul plan de pace. Care este reacția Rusiei
17:02
🚨 Pace în Ucraina. Zelenski vine cu propriul plan de pace. Care este reacția Rusiei
SONDAJ DE OPINIE Tot mai mulți ruși se gândesc la pace. Centrul Levada: 66% spun că Rusia trebuie să se îndrepte spre negocieri de pace
17:02
Tot mai mulți ruși se gândesc la pace. Centrul Levada: 66% spun că Rusia trebuie să se îndrepte spre negocieri de pace
REȚETE Poale în brâu, faimoasa rețetă păstrată cu sfințenie în Bucovina. Detaliul care îi dă desertului un gust incredibil la masa de Sărbători
16:55
Poale în brâu, faimoasa rețetă păstrată cu sfințenie în Bucovina. Detaliul care îi dă desertului un gust incredibil la masa de Sărbători
SCANDAL Șeful Telegram spune despre Emmanuel Macron că este homosexual. În ce context a făcut afirmațiile
16:53
Șeful Telegram spune despre Emmanuel Macron că este homosexual. În ce context a făcut afirmațiile
ULTIMA ORĂ Directorul general al TAROM și-a dat demisia. Care au fost motivele deciziei lui Costin Iordache
16:51
Directorul general al TAROM și-a dat demisia. Care au fost motivele deciziei lui Costin Iordache

Cele mai noi