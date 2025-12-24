Iată cu cât a ajuns să se vândă carnea de porc în LIDL, acum, înainte de Crăciun. Carnea de porc este ingredientul principal al preparatelor de Sărbători, motiv pentru care românii o cumpără în această perioadă în cantități mari.

La Lidl, carnea de porc se vinde „pe bucăți”: pulpă, piept sau altele. Gândul are imagini cu prețurile cărnii de porc în acest supermarket.

Potrivit imaginilor Gândul, pulpa de porc fără os, din porc crescut în România, se vinde la prețul de 22,90 de lei kilogramul. Pieptul de porc, fără os, din porc crescut în Ungaria, se vinde la prețul de 32, 50 de lei kilogramul, iar carnea de porc „de lucru”, de proveniență Germania, costă 17,90 de lei kilogramul.

Dar, indiferent despre ce parte a porcului este vorba, românii sunt mari amatori ai acestui tip de carne, fără a ține cont de anotimp. Astfel, potrivit unor date, un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Ceafa și mușchiulețul sunt preferate pe grătar.

În afară de preț, românul preferă porcul pentru că e mai sățios. Mai mult decât atât, carnea de porc poate fi gătită în felurite moduri. De altfel, principalele preparate românești au la bază carnea de porc. De Crăciun, de pe mesele românilor nu lipsesc felurile de mâncare tradiționale din porc: sarmale, cârnați, tobă, piftie etc.

Conform celor mai recente date, consumul de carne în general a crescut la peste 70 de kg pe an pe cap de locuitor.

Sursa foto: Gândul

