Prima pagină » Actualitate » Ce să verifici atunci când cumperi carne de porc pentru masa de Crăciun, potrivit inspectorilor ANSVSA

Ce să verifici atunci când cumperi carne de porc pentru masa de Crăciun, potrivit inspectorilor ANSVSA

26 nov. 2025, 11:31, Actualitate
Ce să verifici atunci când cumperi carne de porc pentru masa de Crăciun, potrivit inspectorilor ANSVSA
Ce să verifici atunci când cumperi carne de porc / foto: Shutterstock

Mult a fost, puțin a mai rămas până când va fi sărbătorit Crăciunul. Înainte de sosirea sărbătorilor de iarnă, mulți consumatori își pregătesc listele de cumpărături. Printre alimentele cumpărate din magazine și piețe se află, de altfel, carnea de porc, de pui și de curcan. Inspectorii sanitari ANSVSA  vin cu o serie de recomandări pentru cei care doresc să aibă carne de porc pe masa de Crăciun.

Carnea de porc poate fi considerată un aliment „vedetă” pe masa de sărbători. Precum în fiecare an, inspectorii sanitari vin cu o serie de recomandări în cazul celor care au în plan să cumpere și să consume carne de porc. De asemenea, vor urma controale în sectorul alimentar, în perioada următoare, anunță autoritățile.

Ce recomandă ANSVSA atunci când este cumpărată carne de porc

În primul rând, consumatorii trebuie să achiziționeze carne de porc doar din locurile autorizate. Ca măsură de siguranță, este esențial ca fiecare client să verifice integritatea vitrinelor frigorifice și a amabaljelor. Vitrinele trebuie să fie funcționale, iar carnea să fie ținută la o temperatură optimă.

Totodată, atunci când este achiziționată carnea de porc, precum și orice alt tip de carne, în funcție de preferințe, clienții trebuie să se asigure că nu lipsesc mențiunile referitoare la producător și la condițiile de păstrare a produsului. De asemenea, trebuie marcat și termenul de valabilitate.

Așa cum precizează ANSVSA, „carnea de porc domestic sau mistreț trebuie supusă obligatoriu examenului trichineloscopic înainte de a fi consumată”. Un astfel de examen poate fi efectuat în centrele autorizate și costă între 27 lei și 101 lei + TVA, în funcție de laborator și de procedurile aplicate.

„ANSVSA recomandă consumatorilor:

  • să achiziționeze produse doar din spații autorizate;
  • să verifice existența vitrinelor frigorifice funcționale;
  • să controleze integritatea ambalajelor;
  • să se asigure că etichetele conțin informații complete despre producător, condițiile de păstrare, ingredientele și termenele de valabilitate;
  • să cumpere brânzeturi doar în ambalaje de unică folosință, etichetate corect;
  • să evite achiziționarea produselor de origine animală de la persoane neautorizate sau din locuri improvizate”, se arată în recomandările ANSVSA.

Autorul recomandă:

Greșelile pe care trebuie să le eviți când împodobești bradul de Crăciun. Ce să nu faci

Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale

Care este cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025

Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
13:09
O călugăriță româncă a dirijat traficul chiar în inima Romei. Șoferii au fost recunoscători: „Mulțumim, Doamne”
ȘTIINȚĂ Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
12:55
Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii
JUSTIȚIE Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
12:49
Marius Isăilă s-a prezentat pentru controlul judiciar. Fostul parlamentar PSD promite că va face curând dezvăluiri complete în dosarul Mită la MApN
EVENIMENT „Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța
12:49
„Bon voyage”, Huan Huan și Yuan Zi. Doi panda gigantici se întorc în China după 13 ani de exil în Franța
INVESTIȚIE S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro
12:16
S-a lansat licitația pentru modernizarea Pistei 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Contractul are o valoare de peste 100 mil. euro
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
O intervenție simplă ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei