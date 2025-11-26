Ce să verifici atunci când cumperi carne de porc pentru masa de Crăciun, potrivit inspectorilor ANSVSA

Mult a fost, puțin a mai rămas până când va fi sărbătorit Crăciunul. Înainte de sosirea sărbătorilor de iarnă, mulți consumatori își pregătesc listele de cumpărături. Printre alimentele cumpărate din magazine și piețe se află, de altfel, carnea de porc, de pui și de curcan. Inspectorii sanitari ANSVSA vin cu o serie de recomandări pentru cei care doresc să aibă carne de porc pe masa de Crăciun.

Carnea de porc poate fi considerată un aliment „vedetă” pe masa de sărbători. Precum în fiecare an, inspectorii sanitari vin cu o serie de recomandări în cazul celor care au în plan să cumpere și să consume carne de porc. De asemenea, vor urma controale în sectorul alimentar, în perioada următoare, anunță autoritățile.

Ce recomandă ANSVSA atunci când este cumpărată carne de porc

În primul rând, consumatorii trebuie să achiziționeze carne de porc doar din locurile autorizate. Ca măsură de siguranță, este esențial ca fiecare client să verifice integritatea vitrinelor frigorifice și a amabaljelor. Vitrinele trebuie să fie funcționale, iar carnea să fie ținută la o temperatură optimă.

Totodată, atunci când este achiziționată carnea de porc, precum și orice alt tip de carne, în funcție de preferințe, clienții trebuie să se asigure că nu lipsesc mențiunile referitoare la producător și la condițiile de păstrare a produsului. De asemenea, trebuie marcat și termenul de valabilitate.

Așa cum precizează ANSVSA, „carnea de porc domestic sau mistreț trebuie supusă obligatoriu examenului trichineloscopic înainte de a fi consumată”. Un astfel de examen poate fi efectuat în centrele autorizate și costă între 27 lei și 101 lei + TVA, în funcție de laborator și de procedurile aplicate.

„ANSVSA recomandă consumatorilor:

să achiziționeze produse doar din spații autorizate;

să verifice existența vitrinelor frigorifice funcționale;

să controleze integritatea ambalajelor;

să se asigure că etichetele conțin informații complete despre producător, condițiile de păstrare, ingredientele și termenele de valabilitate;

să cumpere brânzeturi doar în ambalaje de unică folosință, etichetate corect;

să evite achiziționarea produselor de origine animală de la persoane neautorizate sau din locuri improvizate”, se arată în recomandările ANSVSA .

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)