15 ian. 2026, 23:45, Actualitate
Cartea lui Dan Dungaciu despre discursurile lui Trump, oprită la frontiera cu Republica Moldova înainte de lansarea de la Chișinău. Reacția autorului
Dan Dungaciu / Sursa foto: ziua.md

O situație neobișnuită a marcat lansarea volumului „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, semnat de analistul Dan Dungaciu, expert în geopolitică și prim-vicepreședinte AUR, eveniment desfășurat la Chișinău. Cărțile care urmau să fie prezentate publicului nu au ajuns la conferință, fiind blocate la frontieră, unde se aflau încă în procedura de vămuire.

Potrivit organizatorilor, citați de ziua.md, transportul fusese asigurat cu garanția că volumele vor ajunge la timp, da acest lucru nu s-a mai întâmplat. În lipsa cărților, discuțiile s-au purtat fără suportul fizic al acestora, participanții fiind nevoiți să se raporteze exclusiv la conținutul deja cunoscut.

Dan Dungaciu a explicat că editura a fost informată, în ziua lansării, că pachetele se află încă în vamă și că nu există o certitudine privind momentul livrării. El a precizat că volumele ar putea ajunge în zilele următoare, fără a exista însă un termen clar.

Prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Prof. univ. dr. Dan Dungaciu

În acest context, autorul a ironizat situația creată de blocajul de la frontieră, făcând trimitere la dificultățile birocratice dintre România și Republica Moldova. Astfel, el a afirmat că, în mod simbolic, nici discursurile președintelui american nu au reușit să „treacă Prutul” la timp.

Revenind la lucrurile serioase, profesorul a precizat că nu știe dacă astfel de întârzieri sunt uzuale, dar a subliniat caracterul paradoxal al unei conferințe dedicate unei cărți care nu a putut fi, de fapt, lansată. În opinia sa, frontiera continuă să reprezinte un obstacol semnificativ, inclusiv în plan simbolic.

Referirea la Donald Trump a fost folosită pentru a evidenția ironia situației, autorul sugerând că dificultățile administrative pot afecta inclusiv proiecte editoriale cu miză internațională.

Evenimentul a fost organizat de Grupul de politică externă „Titu Maiorescu”, reunind oficiali, experți, politicieni și jurnaliști de pe ambele maluri ale Prutului, interesați de evoluțiile geopolitice actuale.

La prezidiu, alături de Dan Dungaciu, s-au aflat senatorul AUR Petrișor Peiu, deputatul moldovean Vasile Costiuc, fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA Igor Munteanu, precum și expertul Veaceslav Ioniță de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.

Participanții au discutat despre necesitatea unui dialog matur privind schimbările majore de la nivel global și despre poziționarea României și a Republicii Moldova în noul context geopolitic.

De asemenea, au fost evocate declarațiile recente ale președintei Maia Sandu privind o eventuală reunire cu România, subliniindu-se că tema securității rămâne centrală pentru Republica Moldova, în condițiile lipsei unor garanții ferme în actuala arhitectură regională.

Volumul „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump”, apărut în 2025, reunește cele mai relevante discursuri ale liderului american pe teme precum echilibrul global și politicile Statelor Unite, fiind contextualizate de Dan Dungaciu pentru a oferi cititorilor o perspectivă analitică asupra politicii americane contemporane.

