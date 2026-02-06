Legea stabilește clar limitele, pentru a proteja drepturile locatarilor, în ceea ce privește cheltuielile imputate chiriașilor și costurile care revin proprietarilor. Iar nerespectarea acestor reguli poate aduce sancțiuni.

Astfel, conform legislației în vigoare, chiriașul nu poate fi obligat să suporte costurile care nu au legătură directă cu folosirea locuinței, potrivit Playtech.

Printre ele se numără cheltuielile de reparații majore sau de întreținere a structurii clădirii, cum ar fi refacerea acoperișului, consolidarea pereților sau reparații ale instalațiilor principale de apă, gaze și electricitate, dacă acestea nu au fost deteriorate din vina locatarului.

Mai mult, orice investiție realizată pentru modernizarea locuinței, fără a fi necesară pentru funcționalitatea de bază a acesteia, nu poate fi solicitată chiriașului.

De asemenea, costurile administrative generale ale proprietarului sau taxele legate de deținerea imobilului, cum ar fi impozitele pe proprietate, nu intră în sarcina chiriașului.

Așadar, orice factură sau plată care nu este legată direct de consumul individual al chiriașului, cum ar fi întreținerea centralelor termice comune sau renovarea spațiilor comune din bloc, rămâne responsabilitatea proprietarului.

În schimb, chiriașul poate fi obligat să plătească anumite costuri, dar acestea trebuie să fie clar specificate în contractul de închiriere și să aibă legătură directă cu utilizarea locuinței, potrivit sursei citate.

De exemplu, utilitățile individuale, precum apă, energie electrică sau gaze, și serviciile de salubritate sunt cheltuieli transferabile, însă numai dacă sunt facturate pe numele chiriașului sau consumul său poate fi determinat precis.

Alte costuri, precum cheltuielile pentru paza clădirii sau întreținerea grădinii comune, pot fi împărțite doar în mod proporțional și cu respectarea reglementărilor legale.

Este important de știut că proprietarul nu trebuie să includă în factura chiriașului sume pentru lucrări sau achiziții care țin de patrimoniul personal sau modernizări neaprobate, deoarece astfel de practici sunt considerate ilegale.

Ce riscă un proprietar care solicită costuri ilegale

Dacă, la un moment dat, un proprietar încearcă să impună chiriașului cheltuieli nepermise, locatarul are dreptul să refuze plata și să sesizeze autoritățile competente în acest domeniu.

În funcție de situație, se pot aplica sancțiuni contravenționale, iar contractele care încalcă legea pot fi contestate în instanță.

Totodată, neclaritățile legate de facturi sau solicitările abuzive pot atrage despăgubiri, mai ales dacă chiriașul poate dovedi că plățile au fost efectuate fără un temei legal.

În concluzie, legea protejează echilibrul între drepturile chiriașului și responsabilitățile proprietarului, pentru a preveni eventuale abuzuri în relațiile de închiriere.

