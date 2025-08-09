Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos. Când a văzut nota, a scos telefonul și a făcut poză

Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos? A fotografiat nota de plată, iar imaginea a fost încărcată într-un grup dedicat turiștilor care călătoresc în insula grecească. Vezi mai jos!

Thasos reprezintă una dintre destinațiile grecești de vacanță preferate de turiștii români. De data aceasta, un turist român le-a arătat utilizatorilor prezenți într-un grup destinat vacanțelor în Thasos cât costă o bere și o cafea, pe una dintre plaje. Fără să stea pe gânduri, a fotografiat bonul fiscal, iar imaginea a încărcat-o pe internet, în grupul respectiv.

Cât a plătit un turist român pentru o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos

Printre produsele comandate se numără o bere și o cafea, pe o plajă din Thasos. La o privire atentă asupra notei de plată, se poate observa că un „iced latte” a costat 5,70 euro (echivalentul a 28,91 de lei la cursul BNR actual). De asemenea, pentru o bere a plătit 7 euro (echivaletul a 35,50 lei, la cursul BNR actual). În total, pentru o bere și o cafea, turistul a achitat 12,70 de euro (64,41 de lei, la cursul BNR actual).

De altfel, turistul român a arătat câți euro a plătit pentru umbrelă și șezlong, la plajă. Alt bon fiscal arată o consumație de 58,50 de euro (296,70 de lei, la cursul BNR actual).

„Fără boxe, fără lăzi, fără taxă de șezlong, doar valuri la intensitate variabilă. Și umbrele și baldachine. Consumație de 80 euro la baldachin (am stat 3 adulți și 2 copii), 40 euro de umbrelă cu șezlonguri în primul și al doilea rând, 30 de la al treilea”, se mai arată în postarea turistului român pe Facebook.

Autorul recomandă:

Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele

O turistă din Anglia a rămas siderată de experiența pe litoralul românesc: „Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități”

Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt

Sursă foto: Forum Thassos