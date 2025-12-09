Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, anunța recent că MApN are în plan să pregătească anual 10.000 de militari în termen voluntari.

Pentru că serviciul militar nu mai este obligatoriu, Armata Română a ajuns într-o situație ingrată.

Cât de gravă este situație

Concret, Armata Română nu prea mai are rezerviști, iar cei care încă mai sunt pe liste vor fi „pierduți” în curând din cauza vârstei. Astfel, se estimează că țara noastră ar avea nevoie acum de 50.000 de rezerviști, dar chiar și acest număr este prea mic în caz de conflict, scrie Newsweek.

Pentru a rezolva aceste probleme, Ministerul Apărării deschide un program de pregătire pentru de militari în termen voluntari. Tinerii vor primi bani, iar la finalul stagiului de instruire rămân în evidențele militare.

„În funcţie de alocările bugetare vor putea fi pregătiţi între 1000 şi 10.000 de militari în termen voluntari pe an”, a precizat generalul Gheorghiță Vlad. De asemenea, el a lăsat să se înțeleagă faptul că nu vorbim de o pregătire miltară specializată 100%, astfel că așteptările nu trebuie să fie prea mari.

„MApN a adus în discuţia publică această problemă, din punctul meu de vedere, de securitate naţională. Rezerva operaţională se situează undeva la o medie de 48 de ani în momentul de faţă. Conform legii, soldaţii gradaţi din rezerva operaţională pot fi menţinuţi şi în lucrările de mobilizare până la vârsta de 55 de ani”, a transmis șeful Statului Major al Apărării.

Pregătirea rezerviștilor costă enorm

Problema este că pregătirea unor militari în termen voluntari nu este tocmai ieftină.

Pe durata stagiului de patru luni, voluntarii vor primi solda lunară a unui militar activ, care înseamnă între 4.000 și 5.000 de lei. În plus, ei vor beneficia de cazare și masă în unitățile militare. La final, fiecare participant va fi recompensat suplimentar cu trei salarii medii brute, adică aproximativ 27.000 de lei (5.400 de euro).

La un calcul simplu, reiese că statul român cheltuie 500.000.000 de lei doar ca să formeze 10.000 de voluntari în armată.

Stagiul va include un „program de pregătire militară de bază”, inclusiv trageri cu armamentul din dotare.

Desființarea serviciului militar obligatoriu a adus un deficit de rezerviști în cadrul Armatei Române. Tinerii între 20 și 35 de ani care nu sunt cuprinși în planurile de mobilizare ale unităţilor militare constituie rezerva generală şi pot fi concentrați/mobilizați, la nevoie, pentru completarea pierderilor unităţilor militare la instituirea/declararea stării de asediu, mobilizare şi război.

