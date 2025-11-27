Macron introduce serviciul militar voluntar în Franța: zece luni de instrucție și 800 de euro pe lună pentru tinerii de peste 18 ani

Președintele Emmanuel Macron a dezvăluit joi, detaliile noului serviciu militar voluntar care va fi instituit în Franța, începând de vara viitoare. Potrivit datelor BFMTV și Le Figaro, acest angajament de zece luni este deschis tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care vor fi recompensați cu 800 de euro pe lună pentru serviciile lor. Aceștia vor putea servi în Franța în toate ramurile forțelor armate, inclusiv în jandarmerie și pompieri militari.

„Nu ne putem întoarce la era conscripției”, a declarat șeful statului, respingând ideea unui serviciu obligatoriu și universal, așa cum era cazul până la „suspendarea” decisă de Jacques Chirac în 1996.

Noul serviciu va fi voluntar. „Avem nevoie de mobilizare, de mobilizare a națiunii pentru a se apăra, nu împotriva unui posibil inamic, ci pentru a fi pregătită și a fi respectată ”, a adăugat el.

Ce presupune serviciul lui Macron

În timpul unei vizite la Brigada 27 Infanterie Munte din Varces-Allières-et-Risset, Emmanuel Macron a dezvăluit principalele puncte ale noului serviciu militar voluntar.

Începând cu vara anului 2026, 3.000 de tineri vor fi aleși pentru a efectua serviciul militar național. Oricine este interesat se poate înscrie începând din ianuarie. Până în 2030, forțele armate speră să ajungă la 10.000 de tineri pe an, apoi la 42.500 din 2035.

Combinate cu alte programe existente, cum ar fi Serviciul Militar Adaptat (SMA), un total de 50.000 de tineri ar putea fi sprijiniți de forțele armate.

Un serviciu național voluntar

Serviciul național va viza inițial tineri și tinere (bărbați și femei n.r.) cu vârste de 18 sau 19 ani. Aceștia vor reprezenta 80% din contingent. Cu toate acestea, va fi posibilă înrolarea până la vârsta de 25 de ani pentru cei cu profiluri mai specifice, cum ar fi limbi străine, securitate cibernetică sau competențe logistice, care ar putea fi de interes pentru forțele armate.

„Serviciul național se adresează tinerilor francezi, bărbați și femei, majori, a anunțat Emmanuel Macron, adăugând că „nucleul (serviciului național) va fi format din tineri cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani”.

Tinerii vor avea o lună inițială de instruire în care vor învăța „toate elementele de bază ale vieții militare, vor dobândi spiritul disciplinei, vor fi antrenați în mânuirea armelor, marșul, cântecele și toate ritualurile care hrănesc infanteria armatelor noastre și contribuie la măreția națiunii”, a explicat Emmanuel Macron.

După absolvirea unei luni de instrucție de bază, tinerii pot fi detașați doar pe teritoriul național, fie în Franța, fie în teritorii de peste mări.

Nu vor pleca în străinătate, nici în operațiuni externe, nici pe flancul estic, subliniază Palatul Élysée pentru a evita orice neînțelegere. Dar pot fi chemați pentru misiuni de securitate, patrule Sentinelă, acordarea de asistență populației sau sprijinirea forțelor armate. „Obiectivul pe care îl urmărim este unul militar”, a subliniat sursa citată.

Tinerii voluntari ai serviciului național „vor servi timp de zece luni”, ceea ce, potrivit președintelui Republicii, corespunde unui „an sabatic” și „se încadrează perfect în viața tinerilor noștri”.

Tinerii, care vor fi cazați și hrăniți timp de zece luni, vor primi o indemnizație de 800 de euro pe lună. Aceștia vor purta uniforma.

Cu acest nou sistem, forțele armate își vor diversifica treptat organizarea: între soldați profesioniști în serviciu activ și rezerviști, acestea vor putea conta pe un grup de voluntari. Iar după serviciul militar, acești tineri se vor alătura automat rezervei de Nivel 2, ceea ce înseamnă că vor fi obligați, la fel ca toți foștii militari, să dedice cinci zile pe an timp de cinci ani. Cei care doresc acest lucru se pot alătura și rezervei de Nivel 1, deschisă civililor care dedică până la 60 de zile pe an forțelor armate.

Întregul efort de apărare va fi finanțat prin actualizarea legii programării militare 2026-2030, care prevede un buget suplimentar de peste 2 miliarde de euro pentru serviciul național.

