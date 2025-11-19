Cât costă un pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Craiova. Cu cât se vinde o apă plată

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile deja pe 14 noiembrie 2025. Cei prezenți încă din primele momente ale deschiderii au putut fi martori la un real spectacol colorat, cu zăpadă artificială și mii de luminițe și decorațiuni. Premiera acestui an reprezintă chiar tunurile de zăpadă, care au fost puse în funcțiune și care au adus bucurie celor mici. Mai mult decât atât, în a doua zi de la deschidere, peste 100.000 de vizitatori au călcat pragul târgului.

Dar care sunt prețurile 2025? Aflați aici de la călător în bașcheți realitatea de pe teren. Ceai și apă plată, prețuri rezonabile, de București. Despre cazare, la fel.

Buget redus: 150–300 lei/noapte

Cazare medie: 300–450 lei/noapte

Hoteluri superioare: 450–800 lei/noapte

Un preț realist pentru o familie este 300–400 lei pentru o cameră sau un apartament.

De altfel, toți cunoscătorii sunt de acord că prețurile au explodat în 2025, ceea ce nu face decât să contribuie la prosperitatea primăriei din Craiova.

Recomandarea autorului: Opinia unui vlogger avizat. Prețurile au explodat ca artificiile la Tâgul de Crăciun din Craiova