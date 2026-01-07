Prima pagină » Actualitate » Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția

Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția

07 ian. 2026, 15:53, Actualitate
Scandal pe taxe și impozite la Sectorul 2. Primăria a calculat greșit dările și oamenii nu știu cât trebuie să plătească. Cum se justifică instituția

Haos la început de an, odată cu demararea plăților la taxe și impozite. Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 au aflat cu stupoare că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta. Instituția a oferit o reacție întârziată. 

LATER EDIT: Primăria sectorului 2 a venit în final cu o reacție, încercând să justifice bâlba.

Explicații complicate pentru taxele mărite peste noapte

Referitor la o serie de informații vehiculate în spațiul public, cu privire la cuantumul impozitelor locale afișate în platforma Ghiseul.ro, Directia Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 2 face următoarele precizări:
– procesul de calculare a taxelor și impozitelor locale pentru anul curent, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 514/23.12.2025, a fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie 2026.
– în cadrul acestul proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platforma Ghiseul.ro valori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (06.01.2026).
– conform prevederilor legale, sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Bucureștenii vizați s-au plâns imediat pe rețelele de socializare că, pe lângă problemele cu platforma Ghișeul.ro, care nu poate fi accesat permanent, au constatat stupefiați că impozitul care le era consemnat zilele trecute de plată în contul fiecăruia, a devenit brusc mai mare.

Impozit crescut peste noapte

  • „Ieri era sub 300 (lei), astazi e 350”, a scris un utilizator pe grupul de Facebook Sector 2 – Informaţii şi dezbateri. „Ieri era 308, azi e 401.. aproape 25% diferență…”, a spus alt bucureștean.
  • „Eu am plătit și m-am trezit cu o diferență de plată”, a adăugat alt utilizator.
  • Un alt membru al grupului a postat capturi de ecran realizate pe platforma Ghișeul.ro, una luni după amiază și alta marți dimineață. În acestea se vede clar că, la capitolul impozit pe clădiri, suma i-a crescut de la 402 lei la 465 lei.

Responsabil Ghișeul.ro: Cetățenii să mai aștepte o săptămână

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care gestionează Ghișeul.ro, Dragoș Cristian Vlad, le-a recomandat cetățenilor să mai aștepte aproximativ o săptămână înainte să plătească. Oficialul a invocat actualizările pe care le fac primăriile.

Vlad a afirmat că problemele din Sectorul 2 au fost provocate de faptul că erau afișate „valorile care au fost și în anii trecuți”, modificate după 5 ianuarie, „când colegii din primării au actualizat”.

„Sunt primării care nu-și actualizează încă aceste date. Va mai dura cel puțin o săptămână, o perioadă…”, a adăugat el.

Cum explică șeful ADR funcționarea defectuoasă a platformei

Referitor la problemele cu care se confruntă Ghișeul.ro, șeful ADR a spus că „multă lume a intrat pentru a se informa, pentru a vedeca cu cât au crescut aceste taxe, lucru care au dus la îngreunarea accesării”.

Recent, președintele ADR a spus că problemele cu platforma Ghiseul.ro sunt cauzate de actualizările făcute de primării.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, a declarat, acum două zile, Dragoș Vlad, pentru HotNews.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Birocrație sau rea voință, într-o primărie din Iași? Ce a ajuns să facă o femeie, de la o CERERE banală depusă la ghișeu

Nicușor Dan nu știe cât plătește impozit pe mașină: „Mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă. Nu știu, că n-am mutat-o de la Făgăraș”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
16:04
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
DESTINAȚII Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
15:26
Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate
UTILE Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
15:23
Cele două alimente care nu trebuie consumate niciodată împreună, deși majoritatea românilor o fac. Avertismentul prof. dr. univ. Nicolae Hâncu
UTILE Cât te costă să divorțezi la notar în 2026. Costurile au crescut față de anii trecuți
15:10
Cât te costă să divorțezi la notar în 2026. Costurile au crescut față de anii trecuți
AUTO Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul
15:08
Un proprietar de mașină din București s-a trezit cu o creştere a impozitului auto cu 1500%. Ce tip de mașină are șoferul
REACȚIE Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent
14:52
Presa maghiară este contrariată: Ceva s-a schimbat. Ursula von der Leyen propulsează România. Este fără precedent
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Lacul din Canada care este pe cât de colorat, pe atât de urât mirositor
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
FLASH NEWS Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
15:32
Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament împotriva dezinformării și fake news – SURSE
ULTIMA ORĂ 🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
15:28
🚨 Se încing spiritele în Atlantic. SUA au capturat un petrolier rusesc gol și ruginit care a scăpat de blocada americană. Rușii au trimis submarine
VIDEO Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
15:23
Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
METEO Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
15:10
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
CONTROVERSĂ Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro
15:09
Mișcare de forță a noului lider al Venezuelei: Rodriguez îl demite pe șeful Contrainformațiilor Militare, cap al Gărzii Prezidențiale a lui Maduro

Cele mai noi

Trimite acest link pe