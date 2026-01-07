Haos la început de an, odată cu demararea plăților la taxe și impozite. Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 au aflat cu stupoare că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta. Instituția a oferit o reacție întârziată.

LATER EDIT: Primăria sectorului 2 a venit în final cu o reacție, încercând să justifice bâlba.

Explicații complicate pentru taxele mărite peste noapte

Ghiseul.ro Referitor la o serie de informații vehiculate în spațiul public, cu privire la cuantumul impozitelor locale afișate în platforma, Directia Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 2 face următoarele precizări:

– procesul de calculare a taxelor și impozitelor locale pentru anul curent, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 514/23.12.2025, a fost desfășurat în perioada 1-6 ianuarie 2026. Ghiseul.ro – în cadrul acestul proces, au existat unele situații în care au fost afișate în platformavalori intermediare, acestea fiind corectate până la finalul procesului de calculare (06.01.2026).

– conform prevederilor legale, sumele datorate de către contribuabili la bugetele locale se stabilesc și se aduc la cunoștința contribuabililor prin deciziile de impunere, comunicate până la data de 31 martie ale fiecărui an.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Bucureștenii vizați s-au plâns imediat pe rețelele de socializare că, pe lângă problemele cu platforma Ghișeul.ro, care nu poate fi accesat permanent, au constatat stupefiați că impozitul care le era consemnat zilele trecute de plată în contul fiecăruia, a devenit brusc mai mare.

Impozit crescut peste noapte

„Ieri era sub 300 (lei), astazi e 350”, a scris un utilizator pe grupul de Facebook Sector 2 – Informaţii şi dezbateri. „Ieri era 308, azi e 401.. aproape 25% diferență…”, a spus alt bucureștean.

„Eu am plătit și m-am trezit cu o diferență de plată”, a adăugat alt utilizator.

Un alt membru al grupului a postat capturi de ecran realizate pe platforma Ghișeul.ro, una luni după amiază și alta marți dimineață. În acestea se vede clar că, la capitolul impozit pe clădiri, suma i-a crescut de la 402 lei la 465 lei.

Responsabil Ghișeul.ro: Cetățenii să mai aștepte o săptămână

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care gestionează Ghișeul.ro, Dragoș Cristian Vlad, le-a recomandat cetățenilor să mai aștepte aproximativ o săptămână înainte să plătească. Oficialul a invocat actualizările pe care le fac primăriile.

Vlad a afirmat că problemele din Sectorul 2 au fost provocate de faptul că erau afișate „valorile care au fost și în anii trecuți”, modificate după 5 ianuarie, „când colegii din primării au actualizat”.

„Sunt primării care nu-și actualizează încă aceste date. Va mai dura cel puțin o săptămână, o perioadă…”, a adăugat el.

Cum explică șeful ADR funcționarea defectuoasă a platformei

Referitor la problemele cu care se confruntă Ghișeul.ro, șeful ADR a spus că „multă lume a intrat pentru a se informa, pentru a vedeca cu cât au crescut aceste taxe, lucru care au dus la îngreunarea accesării”.

Recent, președintele ADR a spus că problemele cu platforma Ghiseul.ro sunt cauzate de actualizările făcute de primării.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, a declarat, acum două zile, Dragoș Vlad, pentru HotNews.

