Prima pagină » Știri externe » Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală

Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală

Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală

Funcționarii publici europeni și cei din mai multe state membre ale Uniunii Europene au fost obligați să renunțe la folosirea aplicației WhatsApp ca parte a unei strategii mai largi de securitate cibernetică și suveranitate digitală, scrie POLITICO. Directiva prevede interdicția de a folosi aplicația de mesagerie de la Meta pentru comunicațiile oficiale.

Suveranitatea digitală, unul dintre motivele principale

Guvernele din Franța, Germania, Polonia, Olanda, Luxemburg și Belgia au început să implementeze servicii interne de mesagerie pentru ca funcționarii publici și politicienii să facă schimb de informații sensibile fără a exista riscul unui atac cibernetic. Alianța NATO are, de asemenea, propriul sistem de mesagerie, iar Comisia Europeană intenționează să facă această trecere până la sfârșitul anului.

Tranziția către aplicații de mesagerie controlate de guvernele europene face parte dintr-un efort mai larg al UE de a renunța la tehnologia americană, declanșată de temerile de a fi dependentă strategic de Washington.

„Suveranitatea digitală” a Uniunii Europene s-a intensificat considerabil în ultimii ani. În prezent, companii precum Google, Microsoft și Amazon controlează aproximativ 70% din piața cloud din Europa, în timp ce furnizorii locali dețin doar 15%. De asemenea, Bruxelels-ul și guvernele țărilor europene doresc să evite riscul ca tehnologie, de care suntem dependenți, să fie folosită ca instrument de presiune în negocierile comerciale sau diplomatice.

Aplicațiile de mesagerie convenționale, susceptibile la atacuri din partea hackerilor

Decizia de a renunța la aplicațiile de mesagerie convenționale este generată și de vulnerabilitățile aplicațiilor, care pot fi ținte ale hackerilor. WhatsApp și Signal s-au confruntat cu provocări legate de securitatea cibernetică în ultimele săptămâni. Luna trecută, zeci de agenții de securitate cibernetică au avertizat că grupurile de hackeri rusești vizează oficiali politici și guvernamentali pe aplicațiile de mesagerie cu atacuri de phishing la nivel înalt.

„Comunicarea noastră are loc în prezent adesea prin intermediul unor platforme asupra cărora nu avem niciun control”, a declarat Willemijn Aerdts, ministrul digital al Olandei, pentru POLITICO într-un comunicat. „Într-o lume în care tehnologia este folosită din ce în ce mai mult ca instrument de putere, acest lucru reprezintă un risc.”

