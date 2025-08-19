Prima pagină » Actualitate » Cât va costa rovinieta, în funcție de categorie, de la 1 septembrie 2025. Taxa de drum se scumpește

19 aug. 2025, 11:27, Actualitate
Cât va costa rovinieta, în funcție de categorie, de la 1 septembrie 2025 / foto: Shutterstock

Începând cu data de 1 septembrie 2025, rovinieta se va scumpi. Șoferii din România vor fi nevoiți să contribuie mai mult pentru această taxă, în funcție de categoria în care se încadrează vehiculul. Prețurile noi sunt exprimate în moneda Euro și includ TVA.

Conducătorii auto vor plăti mai mult pentru taxa de drum, începând cu 1 septembrie 2025. Taxa de drum achitată de șoferi contribuie la finanțarea lucrărilor de întreținere și dezvoltare a infrastructurii rutiere. Prețurile noi sunt exprimate în moneda Euro și includ TVA, arată Euronews.ro.

Taxe Categoria A

Valabilitate pentru 1 zi: 3,5 euro
Valabilitate pentru 10 zile: 6 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 9,5 euro
Valabilitate pentru 60 zile: 15 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 50 euro

Taxe Categoria B

Valabilitate pentru 1 zi: 8,6 euro
Valabilitate pentru 10 zile: 11,5 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 18,2 euro
Valabilitate pentru 60 zile: 28,8 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 96 euro

Taxe Categoria C

Valabilitate pentru 1 zi: 4 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 16 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 32 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 320 euro

Taxe Categoria D

Valabilitate pentru 1 zi: 7 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 28 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 56 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 560 euro

Taxe Categoria E

Valabilitate pentru 1 zi: 9 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 36 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 72 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 720 euro

Taxe Categoria F

Valabilitate pentru 1 zi: 11 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 55 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 121 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 1.210 euro

Taxe Categoria G

Valabilitate pentru 1 zi: 4 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 16 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 32 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 320 euro

Taxe Categoria H

Valabilitate pentru 1 zi: 7 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 28 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 56 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 560 euro

