Cât va costa rovinieta, în funcție de categorie, de la 1 septembrie 2025. Taxa de drum se scumpește

Începând cu data de 1 septembrie 2025, rovinieta se va scumpi. Șoferii din România vor fi nevoiți să contribuie mai mult pentru această taxă, în funcție de categoria în care se încadrează vehiculul. Prețurile noi sunt exprimate în moneda Euro și includ TVA.
Valabilitate pentru 1 zi: 3,5 euro
Valabilitate pentru 10 zile: 6 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 9,5 euro
Valabilitate pentru 60 zile: 15 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 50 euro
Valabilitate pentru 1 zi: 8,6 euro
Valabilitate pentru 10 zile: 11,5 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 18,2 euro
Valabilitate pentru 60 zile: 28,8 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 96 euro
Valabilitate pentru 1 zi: 4 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 16 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 32 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 320 euro
Valabilitate pentru 1 zi: 7 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 28 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 56 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 560 euro
Valabilitate pentru 1 zi: 9 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 36 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 72 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 720 euro
Valabilitate pentru 1 zi: 11 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 55 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 121 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 1.210 euro
Valabilitate pentru 1 zi: 4 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 16 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 32 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 320 euro
Valabilitate pentru 1 zi: 7 euro
Valabilitate pentru 7 zile: 28 euro
Valabilitate pentru 30 zile: 56 euro
Valabilitate pentru 12 luni: 560 euro
sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)