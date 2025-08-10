Cu cât ar putea să se majoreze impozitele auto începând cu 2026. Ce categorie de șoferi va fi afectată

Iată cu cât ar putea să se majoreze impozitele auto începând cu 2026. O categorie de șoferi va fi mai afectată de această decizie, potrivit specialiștilor.

O categorie de șoferi va fi afectată de taxele mai mari. Începând cu anul 2026, impozitele auto ar urma să se majoreze. Datele indică faptul că o astfel de taxă ar putea să ajungă cu 30% mai mare, îndeosebi în cazul proprietarilor de autovehicule mai vechi de 15 ani. Este vorba despre mașinile care au normele de poluare Euro 3 și Euro 4 sau cele care prezintă norme inferioare.

Impozitele auto ar putea să se majoreze cu 30%, începând din 2026

De menționat faptul că o astfel de majorare a taxei este impusă de Comisia Europeană. Prin intermediul creșterii impozitelor auto se dorește reducerea poluării. La momentul actual, cetățenii plătesc impozitele pentru autovehicule în baza formulei de 10 lei pentru fiecare 200 cm³.

Însă, în condițiile în care se va introduce acest criteriu suplimentar al normei de poluare, atunci proprietarii autovehiculelor mai vechi de 15 ani riscă să plătească un impozit mai mare. Practic, impozitul va fi ajustat în funcție de vechimea autovehiculului și nivelul emisiilor generate.

Datele indică faptul că în România există aproape 9.000.000 de autovehicule înmatriculate. Din acest număr, circa 3.000.000 de mașini au normele de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani, arată Digi24.ro.

În cazul proprietarului unei mașini a cărei capacitate cilindrică se situează între 1.400 și 1.600 cmc, impozitul riscă să se majoreze cu câteva zeci de lei. Dacă acum plătește un impozit de 80 de lei, din 2026 ar putea plăti peste 130 de lei.

Autorul recomandă:

RAR a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă vehiculele lor sunt vizate de campanii de rechemare în service

Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier

Cât te costă tractarea pe teritoriul țării sau din Italia în România. Expert auto: „Am tractat și un Ferrari, una dintre cele mai scumpe mașini”

Se scumpesc reparațiile auto, după majorarea accizelor și a cotei TVA, de la 1 august 2025

Sursă foto: Shutterstock (caracter ilustrativ)