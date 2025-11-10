Cătălin Drulă, scandal în centrul Bucureștiului! Candidatul USR a oprit în trafic o mașină pe care era afișată averea sa de 3 milioane de dolari

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a oprit, o mașina unei publicații, luni seară, în zona Universitate, pe care afișate informații despre averea de peste 2,5 milioane de dolari a politicianului, conform declarației de avere a acestuia. Drulă i-a luat la întrebări pe șoferi, cărora le-a adresat cuvinte dure, precum intoxicați, securiști și i-a amenințat că îi va da în judecată.

Incidentul a fost filmat de Cătălin Drulă și publicat pe pagina sa de Facebook. Ceea ce l-a deranjat pe Drulă este faptul că pe autoturism era publicat un fragment dintr-un articol de presă, ce vorbește despre declarația de avere a USR-istului ce include active de peste 3 milioane de dolari, potrivit declarației de avere pe 2024.

În imagini se poate vedea cum Drulă începe să-i chestioneze pe șoferi cu o atitudine pasiv-agresivă, și îi acuză că sunt plătiți să răspândească „mizerii” pentru a-l denigra politic. De asemenea, politicianul susține că și-a făcut averea de 3 milioane de dolari din micul său business.

„Cum vă simțiți că faceți mizeria asta. Eu am făcut banii cinstit. Am pornit de la un start-up. Nu mă credeți pentru că sunteți intoxicat”, a vociferat Drulă.

Drulă și mania persecuției. Dă vina pe PSD și AUR

USR-istul îi acuză pe reprezentanții publicației de calomnie și îi amenință că îi va da în judecată. De asemenea, Drulă suspectează că ar fi plătiți de PSD sau de AUR.

„Spune-ți mi cine vă plătește. Vă dau în judecată…pentru că faceți niște calomnii. Vă plătește PSD-ul?”, întreabă Drulă, foarte iritat.

Când nu primește un răspuns pe placul său, candidatul USR la Primăria Bucureștiului îți mută suspiciunile asupra partidului lui George Simion:

„Ah, deci vă plătește AUR!” „Doamna ministru Țoiu a distrus…. Voi, USR-ul, ați distrus toată țara. Diplomația României se duce în cap”, a declarat bărbatul, care nu a ezitat să-și spună numele în fața lui Cătălin Drulă, în ciuda jignirilor din partea acestuia.

Candidatul USR a reacționat foarte nervos și l-a numit „securist” pe interlocutorul său”.

Drulă acuză o campaniei de „fake news” împotriva sa

Cătălin Drulă a transmis și un mesaj virulent în urma acestui incident pe rețelele de socializare:

„Atenție! Priviți ce mizerii plimbă prin oraș. Distribuie mai departe.

I-am prins în timp ce eram în stradă, la strâns de semnături, alături de colegii mei. Ei doar așa știu să își facă campanii. Cu fake news-uri, cu mizerii. Noi vorbim zilnic cu bucureștenii.

E frica mare. Pe 7 decembrie, venim la primărie și continuăm drumul onest”, a precizat Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă, deținătorul unei averi de 3 milioane de euro

Potrivit declarației de avere, publicată pe site-ul Camerei Deputaților, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii, fost președinte al USR, și actual candidat la Primăria Capitalei, deține o avere de aproximativ 3 milioane de dolari.

Cătălin Drulă deține un teren intravilan în Mogoșoaia (Ilfov), cu o suprafață de 1.490 de metri pătrați, cumpărat în 2014, precum și un autoturism BMW fabricat în 2012, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare.

Politicianul a declarat conturi și investiții la mai multe bănci și platforme internaționale, inclusiv BCR, Banca Transilvania, Credit Europe Bank, Revolut, Saxo Bank, Equity Zen și Interactive Brokers, în lei, euro, dolari și lire sterline.

Cele mai importante plasamente sunt:

80781 de acțiuni la Zipline International Inc, evaluate la 2.503.403 dolari americani,

acțiuni la Bank of America, Hidroelectrica, Evergent, Transelectrica, Transgaz, BRD, Premier Energy și Wizz Air Holdings, cu valori individuale între câteva mii și zeci de mii de lei,

titluri de stat în valoare totală de 312.167 dolari americani,

fonduri de investiții la ETF și Equity Zen, care însumează peste 249.000 de dolari.

FOTO: Mediafax/Facebook

