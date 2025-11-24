Cătălin Drulă se agață de popularitatea Anei Ciceală pentru a-și crește șansele la alegeri: „Mi-ar plăcea să lucrăm împreună.E o mână întinsă”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis un mesaj adversarei Ana Ciceală, fostă membră USR și actuală candidată SENS, în care își exprimă intenția de a colabora cu aceasta. Potrivit celui mai recent sondaj, Cătălin Drulă se clasează pe locul 4 cu 11,6%, urmat la distanță considerabilă de Ana Ciceală, cu 6,5%.

Cătălin Drulă a precizat, într-un interviu la Radio RFI, că și-ar dori să aibă un parteneriat cu candidata SENS, Ana Ciceală.

”Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată, (…) mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”, a declarat Drulă la RFI.

Cătălin Drulă a argumentat că programul său politic și cel al candidatei Ana Ciceală au puncte comune:

”Eu respect dreptul oricui de a candida. De altfel, din programul Anei Ciceală, foarte multe lucruri se regăsesc în programul nostru. Avem un capitol în programul nostru despre locuirea accesibilă, care pentru mine e foarte important, tinerii trebuie să-și permită un apartament în acest oraș și avem o serie de măsuri foarte concrete, începând de la o reorganizare a Administrației Fondului Imobiliar, care are mii de apartamente în oraș, care în momentul de față sunt date pe criterii netransparente pilelor de partid, multe. E adevărat, sunt și cazuri sociale și acolo unde sunt cazuri sociale, ele rămân, dar vrem să facem o reorganizare și să le punem pe această piață pentru tineri, la niște chirii rezonabile, pe un timp, să spunem, de cinci ani, după care să-i ajutăm prin niște credite cu dobânda subvenționată de Primărie. La fel, în zona de dezvoltare, vreau să finalizăm urgent Planul Urbanistic General, pentru a construi, avem nevoie de fond locativ nou”.

Candidatul USR la Primăria Capitalei i-a propus Anei Ciceală să lucreze împreună:

”Alte politici, pe zona de transport public alternativ, pe zona verde, toate astea sunt în comun în programul pe care-l are și Ana Ciceală. Mie mi-ar plăcea să lucrăm împreună în Primărie și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de această zonă, de tineri, de social, ar fi un parteneriat. Restul de discuții sunt din zona privată”.

Întrebat dacă asta înseamnă că și-ar dori ca Ana Ciceală să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă a răspuns:

”Nu-mi permit să cer nimănui asta, dar mi-ar plăcea să facem un parteneriat și este o mână întinsă”.

Cătălin Drulă pierde tot mai mult teren în sondajele pentru Primăria Capitalei

Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alegerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pierde tot mai mul teren în faţa candidaţilor PNL-Ciprian Ciucu, PSD-Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu(independentă susţinută de AUR şi PNŢCD).

Dintr-un total de 83,6% al potenţialilor alegători care şi-au exprimat o opţiune de vot, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS)

