Cătălin Drulă se plânge că nu există stații de autobuz sub care bucureștenii să se ascundă de ploaie. Culmea, Drulă este candidatul susținut de Nicușor Dan, cel care a condus Bucureștiul 5 ani

Omul cu ranga, cum este supranumit fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a devenit brusc interesat de situația bucureștenilor afectați de codul roșu de ploaie din aceste zile.

Fostul președinte al USR pare să fi uitat că Bucureștiul a fost condus 5 ani de Nicușor Dan, edilul care a promis că rezolvă problema traficului infernal din Capitală. De altfel, președintele îl sprijină acum pe liderul userist în tentativa sa de câștigare a fotoliului de primar general în București.

Drulă deplânge infernul din stațiile de autobuz, stimulat de fostul primar Nicușor Dan

”Ai simțit cum e să aștepți autobuzul minute bune în ploaie, pe trotuar, fără acoperiș? Mii de bucureșteni am trecut prin asta în aceste zile ploioase.

Undeva spre jumătate dintre stațiile STB din oraș nu au adăposturi. Nu vorbim de lux, ci de un minim de respect pentru oamenii care folosesc transportul public: un acoperiș care să te ferească de ploaie sau de soare.





Nu e o problemă complicată. Avem nevoie de proiecte adaptate fiecărei situații, nu unul singur, tip, care nu poate fi montat peste tot. Sunt lucruri care pot fi rezolvate cu puțină planificare și preocupare.

Fostul șef USR critică ”refulările” care i-au adus faimă lui Nicușor Dan

În finalul postării sale, Drulă atrage atenția că o condiție pentru a evita repetarea situației catastrofale provocată de inundații în Capitală ar fi dispariția refulărilor de asfalt, care sunb mandatul actualului președinte al PMB înfloriseră.

”PS Și ideal ar fi să nu mai avem refulări de asfalt (=șleauri sau făgașe) cum se vede și în poza mea. Cu un sistem rutier corect dimensionat, nu am avea această problemă recurentă. Nu e “știința rachetelor”, a notat fostul președinte USR.

