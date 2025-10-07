Risc crescut de INUNDAȚII în mai multe județe din cauza ploilor torențiale. Autoritățile au actualizat avertizarea hidrologică

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat avertizarea hidrologică emisă anterior, după ce ploile torențiale și furtunile din sud-estul țării au crescut riscul de inundații majore.

Un Cod Roșu de inundații este în vigoare pentru râurile din județele Constanța și Tulcea, în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 24.

Potrivit hidrologilor, se așteaptă scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și depășiri ale cotelor de apărare, fenomene care pot genera inundații locale în mai multe zone din Dobrogea.

Coduri Portocaliu și Galben extinse în alte 20 de județe

În același interval, Codul Portocaliu rămâne activ pe anumite sectoare de râuri din Harghita, Covasna, Brașov, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Neamț, Bacău, Galați, Iași și Vaslui.

De asemenea, un Cod Galben de atenționare hidrologică acoperă o zonă extinsă a țării, inclusiv sudul, estul și centrul țării.

Pe parcursul serii, aria codului galben se va extinde și asupra județelor Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Suceava, Botoșani, Sibiu și Vâlcea, avertizează INHGA.

Recomandări pentru populație

Autoritățile îi sfătuiesc pe locuitorii din zonele afectate să evite deplasările în apropierea albiilor râurilor, podurilor improvizate sau vadurilor, să își protejeze bunurile din gospodăriile situate în zone joase și să pregătească bagaje de urgență în eventualitatea unei evacuări.

Avertizarea vine în condițiile în care meteorologii au emis și un Cod Roșu de ploi torențiale pentru Dobrogea, valabil până miercuri seară. În județele Constanța și Ialomița, autoritățile au decis deja suspendarea cursurilor în toate școlile, ca măsură preventivă pentru siguranța elevilor și a personalului didactic.

Surse foto: Mediafax foto

