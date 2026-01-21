Câte kilograme are Ozana Barabancea. ”Mă simt frumoasă și încrezătoare”

Ozana Barabancea, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit câte kilograme are în prezent, după ce a slăbit foarte mult. ”Mă simt frumoasă și încrezătoare”, a spus artista.

Ozana Barabancea a slăbit foarte mult și afișează în prezent o siluetă de invidiat. Artista a dezvăluit, pentru revista Viva, câte kilograme are, mărturisind că poate îmbrăca haine din perioada liceului.

”Acum cântăresc 64 de kilograme și mă simt foarte bne. Mă simt frumoasă și încrezătoare. Mi-aș dori să mai slăbesc un kilogram, nu mai mult, și aș fi exact ca în liceu. Când eram elevă aveam între 60 și 63 de kilograme. Dar, oricum, eu pot să îmbrac acum vestimentațiile din perioada aceea, pe care le-am păstrat în dulap”, a declarat Ozana Barabancea.

”Toată lumea mă întreabă ce am făcut. În primul rând am renunțat la zahăr și la tot ce îmi făcea rău. Am urmat un program care m-a ajutat să topesc aceste kilograme și să redevin persoana cu greutatea din liceu”, a adăugat vedeta.

Ozana Barabancea are doi copii

Ozana Barabancea este o apreciată artistă lirică. Este cunoscută publicului telespectator și din postura de jurat la emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, prezentată de Alina Pușcaș și Pepe.

În plan personal, Ozana Barabancea a fost căsătorită cu Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat. Din mariajul cu acesta, Ozana Barabancea are doi copii, un băiat care se numește Andrew și o fată, Gloria.