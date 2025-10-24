Catedrala Mântuirii Neamului, văzută prin ochii unui străin: „Îi lipsește valoarea estetică”

Antropologul italian Giuseppe Tateo a vorbit despre semnificațiile, controversele, dar și despre impactul social pe care îl are Catedrala Mântuirii Neamului, care reprezintă în acest moment, cel mai impunător lăcaș ortodox din lume, pe care l-a descris drept „un simbol puternic și controversat” al României contemporane.

Catedrala Mântuirii Neamului are 127 de metri înălțime, este „cea mai înaltă catedrală ortodoxă din lume”. Dincolo de dimensiunea ei arhitecturală, edificiul are o încărcătură simbolică profundă. Pentru credincioși reprezintă „renașterea spirituală a României moderne”, în timp ce pentru alții devine un simbol al puterii instituționale a Bisericii Ortodoxe Române.

Cum vede un străin Catedrala Mântuirii Neamului

Slujba de sfințire a Catedralei urmează să fie făcută pe 26 octombrie, într-o ceremonie la care vor participa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și ierarhi din întreaga lume ortodoxă, un moment ce va marca totodată centenarul Patriarhiei Române.

Într-un interviu acordat celor de la Balkan Insight, Giuseppe Tateo, cercetător la Universitatea Roma Tre, a descris noul lăcaș ca fiind o construcție impresionantă, dar și o sursă constantă de controverse. „O catedrală nu este doar o reprezentare simbolică a credinței”, afirmă el. „Este, de asemenea, o clădire cu un stil arhitectural bine definit, care ar trebui să fie reprezentativ pentru oraș”.

Antropologul spune că „majoritatea arhitecților cu care am vorbit consideră că proiectului îi lipsește valoarea estetică pentru că nu prezintă creativitate sau inovație. Constructorii au urmat doar directivele Patriarhiei, care prevedeau că lăcașul trebuia să servească drept simbol al credinței și prestigiului național”.

Unul dintre cele mai sensibile subiecte legate de construcția Catedralei este finanțare. Tateo a explicat faptul că estimativ costul total se ridică la aproximativ 270 de milioane de euro. „Doar aproximativ zece procente din această sumă au provenit de la Biserica Ortodoxă Română… restul a fost finanțat cu bani publici de la autoritățile naționale și locale”, a explicat acesta.

