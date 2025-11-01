Prima pagină » Actualitate » Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026

01 nov. 2025, 17:33, Actualitate
O categorie de români ar putea să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul anului 2026, conform unui proiect de OUG publicat de Ministerul Transporturilor, marți, 28 octombrie 2025.

Marți, 28 octombrie 2025, Ministerul Transporturilor a publicat un proiect de OUG prin care o categorie de români ar putea să beneficieze fie de bilete gratuite, fie de bilete cu 50% mai ieftine pentru mijloacele de transport în comun. Acest beneficiu ar putea fi valabil până la data de 31 decembrie 2026. La momentul actual, proiectul respectiv se află în dezbatere publică. Dacă actul normativ va fi adoptat, atunci va intra în vigoare la începutul anului viitor.

Ministerul Transporturilor vine în sprijinul cetățenilor veterani, pensionari, dar și a văduvelor de război. Prin intermediul proiectului de Ordonanță de Urgență, se dorește ca sprijinul oferit de stat acestora să fie neschimbat și prelungit.

„Prin promovarea prezentului proiect de act normativ se propune asigurarea facilităților la transport pentru persoanele îndreptățite conform prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, prin prorogarea termenelor impuse prin art. V și VII din Ordonanța Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, până la data de 31 decembrie 2026”, transmite Ministerul Transporturilor.

Pensionarii beneficiază, în prezent, de o reducere de 50% la transportul în comun

În condițiile în care o astfel de reglementare este absentă, atunci aceste facilități (bilete gratuite sau mai ieftine cu 50%) ar urma să expire la finalul anului viitor.

„Neadoptarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ, va conduce la imposibilitatea asigurării facilităților la transport a beneficiarilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și ai Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare”, se mai arată pe site-ul Ministerului Transporturilor.

La momentul actual, văduvele de război beneficiază de gratuite la mijloacele de transport în comun. De altfel, pensionarilor li se percepe o reducere de 50% la transportul feroviar și rutier intern.

