Câți bani au strâns Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu la nunta lor. ”Au fost invitați care au lăsat plicurile goale”

23 ian. 2026, 12:30, Actualitate
Cristina Șișcanu, în vârstă de 41 de ani, s-a căsătorit cu Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, în urmă cu 15 ani. Aceștia au strâns o sumă frumoasă la evenimentul respectiv.

Cristina Șișcanu este mama unei fetițe, care se numește Petra. Micuța este fructul poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu prezentatorul de televiziune Mădălin Ionescu. Acesta a mai fost însurat cu Mihaela Coșerariu, împreună cu care are doi copii, Ștefania și Filip, care au rămas la tatăl lor după divorț.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu și-au unit destinele în urmă cu 15 ani, în data de 23 aprilie 2011. În urmă cu ceva timp, Cristina Șișcanu a oferit detalii, în mediul online, despre nunta sa cu Mădălin, dezvăluind și ce sumă de bani au adunat în urma evenimentului.

”Eu și Mădălin am avut nunta în 2011, și îmi amintesc și acum că meniul a fost în jur de 120 de euro. Am avut aperitiv, evident, vreo 4 feluri de mâncare, am avut și berbecuț la proțap și am avut și un fel de gustare între felurile principale de mâncare, au fost și friptură, și sarmale, și aperitivul și îmi amintesc că am avut și un tort foarte frumos și impunător”, spunea Cristina Șișcanu, potrivit revistei Viva.

În urma evenimentului, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au strâns 35.000 de euro.

”De asemenea, au fost invitați care au lăsat plicurile goale, dar au fost și invitați care au fost foarte generoși, nici nu ne-am așteptat la așa ceva, dar noi atunci – nu știu acum cum se fac nunțile, dacă se fac ca niște afaceri sau tinerii însurăței gândesc aceste evenimente ca niște business-uri – eram cu capurile în nori, eram foarte îndrăgostiți, nu că acum nu am fi, nici nu ne interesa aspectul ăsta, voiam să avem o nuntă frumoasă, la care să ne simțim romantici, să fie totul frumos și de aceea am investit în nuntă. Într-un final, am făcut și un calcul, să vedem ce și cum, și am constatat că nu am ieșit în pierdere, dar nici în câștig. La vremea respectivă s-a scris câți bani am câștigat la nuntă, și anume cam 35 000 de euro. Asta se întâmpla în 2011”, mai povestea vedeta.

