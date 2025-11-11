Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală

O persoană a rămas uimită de prețul cerut pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Clientul a încărcat pe un grup de Facebook o imagine cu tariful cerut pentru cursa respectivă, menționând că ar fi de 5 ori mai mare.

Pe un grup de Facebook, clientul în cauză a încărcat imaginea în care se poate observa prețul cerut pentru o cursă de 13 minute. Se mai poate observa că solicitarea pentru o cursă de ridesharing a fost făcută spre ora 04:00.

„Bună ziua, am o întrebare: câți dintre voi acceptă să fie păcăliți de această aplicație? Pentru o cursă de 30 – 40 lei să plătești 150-200 lei”, a notat o persoană în dreptul imaginii încărcate în grupul de Facebook „Ești din Iași dacă…”.

La o privire atentă asupra imaginii, se pot observa următoarele tarife:

„UberX” – 149,94 de lei;

„Comfort” – 178,97 de lei;

„Assist” – 149,94 de lei;

„Electric” – 149,94 de lei.

Cum au reacționat utilizatorii?

Postarea a generat și reacții din partea mai multor utilizatori.

„E simplu. Când văd asemenea tarife, realizez că este cererea mare, au și timp îndelungat de așteptare, așa că mă orientez pe taxi, tramvai, autobuz sau pe jos. Utilizez aplicațiile doar când îmi apare un tarif egal sau mai mic decât la taxi”, spune un utilizator.

„Ora, vremea și cererea contează 😊”, „Nu te păcălește nimeni, ai prețul afișat clar… Dar și când mergi cu 10 lei, nu mai spui nimic”, spun alți utilizatori.

Un alt utilizator acuză că postarea nu ar fi adevărată: „Postarea e mincinoasă! E o manipulare, așa cum am observat că se încearcă în ultima perioadă. Se postează de pe conturi false tot felul de pretinse întâmplări cu mașinile de RS. Asta nici nu s-a mai obosit să mai posteze de pe un cont. A postat direct anonim. Azi noapte am fost acolo. N-au fost prețurile astea nici pe departe”.

Autorul recomandă:

Când merită să ieși pe traseu să faci Uber și Bolt. Cele mai profitabile ore pentru ridesharing

Câți bani a plătit un client Uber pentru o cursă de 32 de minute, din Aeroportul Otopeni până în Berceni. La final, s-a lăsat cu scandal

Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș

O bucureșteancă a chemat un BOLT din Pipera până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore

Sursă foto: Facebook „Ești din Iași dacă…”