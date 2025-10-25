Prima pagină » Social » Când merită să ieși pe traseu să faci Uber și Bolt. Cele mai profitabile ore pentru ridesharing

25 oct. 2025, 16:38, Social
Timpul petrecut la volan poate face diferența în buzunarele șoferilor de Uber și Bolt, o zi obositoare poate aduce câștiguri consistente. Alegerea momentului potrivit pentru a ieși pe traseu poate să influențeze venitul zilnic, având în vedere fluxul pasagerilor și tarifele dinamice.

Care sunt intervalele orare cu cea mai mare cerere de curse

 

În general, dimineața devreme, între orele 6:00 și 9:00, orașele mari înregistrează un trafic crescut de persoane care merg spre locurile de muncă sau școli.

Acest interval oferă oportunități consistente financiar pentru șoferi, iar cursele scurte sunt frecvente. De asemenea, după-amiaza, între 16:00 și 19:00, traficul intens revine, cu un număr mare de pasageri care se întorc acasă sau participă la activități extrașcolare.

În aceste intervale, cererea ridicată poate duce la tarife dinamice și bonusuri suplimentare, ceea ce înseamnă mai mulți bani pentru fiecare cursă efectuată.

Weekendurile și evenimentele locale influențează câștigurile

Weekendul reprezintă un moment profitabil pentru șoferii de Uber și Bolt, mai ales în zonele unde există activități recreative sau restaurante populare.

Seriile de concerte, evenimente sportive sau festivaluri majore generează un flux suplimentar de pasageri, crescând tarifele dinamice și reducând perioadele fără curse.

Nopțile de vineri și sâmbătă sunt deosebit de profitabile, mulți oameni optează pentru acest tip de transport cu aplicațiile de ridesharing după petreceri sau ieșiri în oraș, în timp ce alternativele precum taxiurile tradiționale sunt mai puțin disponibile ori foarte scumpe.

Strategiile care ajută la maximizarea profiturilor

Maximizarea profiturilor nu depinde doar de orele de vârf, ci și de gestionarea inteligentă a timpului și rutelor. Șoferii profită dacă planifică cursele în funcție de zonele cu densitate mare de pasageri și evită perioadele de trafic redus, când șansele de a găsi clienți scad.

În plus, monitorizarea tarifului din aplicații, acceptarea comenzilor lungi în perioadele de cerere intensă și optimizarea traseului între curse contribuie la un venit mai consistent.

Prin respectarea acestor recomandări și planificarea inteligentă a programului, șoferii pot transforma zilele obișnuite de muncă în momente cu câștiguri semnificative, profitând la maxim de oportunitățile oferite de platformele de ridesharing.

