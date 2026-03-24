Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor

Un bărbat a fotografiat panoul de la o stație de alimentare din Bihor, arătând cât are de plată. Postarea a stârnit o serie de reacții din partea altor utilizatori.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au condus la o creștere a prețului combustibilului. Tarifele au crescut în multe dintre statele lumii. În România, guvernul Bolojan a devenit preocupat de criza energetică abia când motorina a ajuns la 10 lei (vezi detalii aici).

Pentru un plin de 94 de litri, cu 9,69 lei per litrul de combustibil, clientul a avut de plătit 910,96 de lei.

”Cam așa arată un plin în România. Bravo, bravo guvernanților”, se arată în postarea bărbatului.

Mai mulți utilizatori au reacționat în secțiunea dedicată comentariilor, iar opiniile sunt diverse.

”Vă plângeți de carburant că e 10 lei, dar când dați pe o cafea 20 de lei nu mai e scumpă, sau pe jumătate de litru de apă 6/8 lei, sau pe vreo sticlă de whisky 150 lei.🤦😁🤣🤣🤣”, spune o persoană.

”Dacă ar fi doar în România așa… E generală treaba peste tot în lume. Ne adaptăm și mergem înainte”, comentează un alt utilizator.

”Eu am făcut plinul ieri la OMV cu MaxMotion Diesel și pentru 53 litri de motorină (mai aveam doar 12 litri în rezervor), am plătit 555 lei, cu 10,40 lei pe litru. Dacă aș mai fi pus și cei 12 litri din rezervor (dacă nu-i aveam), ajungeam la 700 lei pentru 65 litri”, spune altcineva.

”Atât timp cât vă complaceți în această situație, de ce vă mai plângeți?”, întreabă cineva.

