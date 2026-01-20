A fost anunțat că a murit, deși era viu. Straniul caz al unui bărbat din Bacău: „„Sunt un decedat funcțional”

Caz straniu la Bacău. Eugen Popa, un bărbat din Valea Seacă, județul Bacău, a fost înştiinţat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilul (DGASPC) că a murit, deşi este viu. Într-o postare pe Facebook, bărbatul a adus în atenție această situație care, de altfel, nu este singulară. Și alți cetățeni români s-au trezit „decedați”, deși sunt în viață. Bărbatul din Valea Seacă a tratat situația cu umor, în schimb.

Cu o doză de umor, bărbatul a povestit într-o postare pe Facebook faptul că a primit un act din partea DGASPC prin care este înștiințat că, în acte, este decedat. „Administrativ vorbind, am murit”, a mărturisit Eugen Popa din Valea Seacă. A continuat să trateze situația cu umor, spunând că este un „decedat funcțional”, iar cine îl vede pe stradă să știe că este „o apariție”.

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug.

Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele și destul de conștient încât să constat ironia.

Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toți ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare, așa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem și noi puțin. Până una-alta, dacă mă vedeți pe stradă, să știți că sunt o apariție. Un decedat funcțional”, este mesajul notat de Eugen Popa, bărbatul care a fost înștiințat că, în acte, este decedat.

Decedat în acte, dar viu în realitate

Postarea bărbatului a generat reacții din partea utilizatorilor.

„Bucură-te că ai scăpat de plătit impozit”;

„Multă sănătate, totuși!”;

„Ferească Dumnezeu”;

„Dumnezeu să te ierte și mulți ani de acum înainte! Să fii sănătos și fericit!”;

„Doamne ferește ce-i în țara noastră”,

„Ți-a murit moartea!”;

„Este o coincidență de nume, o confuzie! Eu am avut un coleg cu același nume care a decedat, cu ani în urmă! Bucurați-vă că existați!”.

Reacția DGASPC

Reprezentanţii DGASPC Bacău au precizat, că actul emis de instituţie conţine erori de redactare. A fost demarată o anchetă internă. De asemenea, documentul respectiv nu produce efecte juridice.

„Facem precizarea că, începând cu data de 1 decembrie 2025, ca urmare a procedurii de reevaluare prevăzută de Ordinul nr. 312/2025 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor cu handicap prevăzute la art. 58^3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de către comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, domnul P.E. nu se mai încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006. În acest context, domnului P.E. i s-a transmis o informare administrativă prin care ne-am fi dorit să îl înştiinţăm că dreptul la rovinieta gratuită a încetat. Din nefericire, s-a produs eroarea de redactare, în sensul utilizării termenului ‘deces’ în locul menţiunii corecte ‘neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării’”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Bacău, Elena Emilia Sorana Colţănel, arată Agerpres.

