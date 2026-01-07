Prima pagină » Actualitate » Cazul straniu al avionului care a decolat în 2026 și a aterizat în anul 2025. Nu e film SF, e realitate

07 ian. 2026, 15:26, Actualitate
Un grup de pasageri a reușit să „călătorească în timp” și să sărbătorească Anul Nou de două ori.

Un număr de zboruri programate pentru începutul anului au atras atenția pentru că pleacă în 2026, dar ajung înapoi în 2025, oferind pasagerilor posibilitatea rară de a sărbători Anul Nou de două ori.

Avionul care a decolat în 2026 și a aterizat în 2025

Acest fenomen nu este științifico-fantastic, ci rezultatul modului în care funcționează timpul și calendarul în diferite fusuri orare și în special datorită Liniei Internaționale de Schimbare a Datei.

Zborurile care traversează Pacificul spre Est, plecând imediat după miezul nopții pe 1 ianuarie 2026, ajung în locuri precum Los Angeles, San Francisco sau Vancouver în seara zilei de 31 decembrie 2025, potrivit programului oficial al companiilor aeriene.

A existat un zbor din Guam la ora 7:40 dimineața, în ziua de Anul Nou, care a aterizat în Hawaii la ora 18:55 în ajunul Anului Nou, așa că pasagerii aflați la bord au putut sărbători de două ori dacă au dorit cu adevărat.

A existat și un zbor din Tokyo la ora 1 dimineața, în ziua de Anul Nou, care a ajuns la Los Angeles la ora 18:00, în ziua precedentă, deși, dacă plănuiai o sărbătoare dublă acolo, te-ai fi aflat în primele clipe ale anului 2026 într-un salon de aeroport, așteptând să fii chemat pentru îmbarcare.

