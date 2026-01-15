Prima pagină » Știri externe » Știință » Cel mai neobișnuit loc de pe glob unde nu a mai plouat de 400 de ani. Este considerată cea mai uscată regiune de pe Terra

15 ian. 2026, 10:58, Știință
Te-ai întrebat vreodată care ar putea fi cel mai neobișnuit loc de pe glob? Este vorba despre regiunea considerată a fi cea mai uscată de pe Terra, acolo unde nu a mai plouat de aproape 400 de ani. Comunitatea științifică internațională s-a arătat uimită de recordul înregistrat, precum și de regiune. Aici, se găsesc condiții extreme, fiind un sol complet lipsit de nutrienți. Vezi mai jos detaliile.

Aflat în nordul statului Chile, Deșertul Atacama generează interes și uimire în rândul comunității științifice internaționale. Este considerată cea mai uscată regiune locuită de pe Terra și, potrivit datelor, aici nu au mai fost înregistrate precipitații semnificative de circa 400 de ani. Un interes deosebit îl prezintă zona Yungay, fiind vestită pentru condițiile extreme. Aici, de pildă, nutrienții lipsesc cu desăvârșire din sol, iar temperaturile pot varia drastic între zi și noapte.

Este considerată cea mai uscată regiune de pe Terra / foto: Shutterstock

Yungay, cel mai neobișnuit loc de pe pământ

În zona Yungay abia dacă poți zări un strop de ploaie. La bază există, însă, un fenomen rar care este rezultatul unei combinații de factori geografici și climatici. Esențial este curentul oceanic rece Humboldt, ce răcește masele de aer, odată cu deplasarea sa de-a lungul coastei Pacificului. Din acest motiv, umiditatea atmosferă se reduce foarte mult.

De altfel, pe partea cealaltă se află și Munții Anzi, care formează o barieră naturală ce blochează norii care traversează zona dinspre est. Norii sunt împiedicați să se formeze și de către stabilitatea presiunii atmosferice. De aceea, în zona Yungay rareori se înregistrează precipitații, aspect văzut de sute de ani, scrie Atlas Geografic.

Aici, însă, cercetătorii au făcut o descoperire surprinzătoare. Și anume, deșertul Atacama, îndeosebi zona Yungay, nu este lipsit de viață complet. Există bacterii microscopice ce rezistă prin extragerea umezelii din ceață. De altfel, există și câteva plante care rămân în stare latentă. Zona este comparată și cu planeta Marte, scrie b1tv.ro.

Sursă foto: Shutterstock

