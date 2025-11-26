Mircea Dinescu publică scrisoarea lui Nicolae Ceaușescu către popor: „Nespus mă bucur însă că aveți memoria îngrozitor de scurtă”

Mircea Dinescu dezvăluie scrisoarea lui Nicolae Ceaușescu către popor. În dreptul ei, a încărcat și o imagine cu Elena Ceaușescu și soțul ei din perioada în care se aflau la malul Mării Negre.

Mircea Dinescu a notat pe contul de Facebook „scrisoarea celui mai iubit președinte din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje”.

„Dragi pretini și tovarăși de luptă, vă conjur,

din iad, că doar nu credeți că-s la Athos,

să mă pupați cu multă milă-n c**

că nu fac față la atîta patos.

Stați liniștiți la coadă cum ați stat

cînd v-am servit brînzica pe cartelă,

că io credeam că voi v-ați consolat

de cînd aveți Georgică și Cristelă. În cinstea voastr-aș bea un Covagin,

cu Leana ce se scaldă în omagii

că zilnic Păunescu și Vadim

se gudură cînd îmi dau jos nădragii.

Şi sînt mișcat că v-amintiți ades

cum țopăiați de ziua mea pe ștrasse

că vă e dor de-al șaișpelea congres

și de absența cărnii de pe oase. Că-n anu-n care s-au băgat lămîi

și ați țipat: „Doar una de căciulă!”,

am suferit de nu pot să vă spui

că mă durea cumplit în rapandulă.

Așa că vă-nțeleg că mă iubiți

fiindcă de voi m-a mai durut și-n freză

cînd marmeladei de pe biscuiți

i-am zis că-i o mîncare mic-burgheză.

Nespus mă bucur însă că aveți

memoria îngrozitor de scurtă,

așa cum cresc bulgarii castraveți

voi cultivați istoria în burtă”, a notat Mircea Dinescu pe Facebook.

Soții Ceaușescu aveau vilă de protocol la Marea Neagră

În dreptul scrisorii a fost adăugată și o imagine emblematică în care apar soții Elena și Nicolae Ceaușescu la mare, îmbrăcați în costume de baie. De cele mai multe ori, vara, fostul președinte se muta în stațiunea Neptun, acolo unde avea și o vilă de protocol.

