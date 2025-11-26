Prima pagină » Actualitate » Mircea Dinescu publică scrisoarea lui Nicolae Ceaușescu către popor: „Nespus mă bucur însă că aveți memoria îngrozitor de scurtă”

26 nov. 2025, 11:49, Actualitate
Mircea Dinescu / foto: Mediafax Foto

Mircea Dinescu dezvăluie scrisoarea lui Nicolae Ceaușescu către popor. În dreptul ei, a încărcat și o imagine cu Elena Ceaușescu și soțul ei din perioada în care se aflau la malul Mării Negre.

Mircea Dinescu a notat pe contul de Facebook „scrisoarea celui mai iubit președinte din istoria neamului românesc cu ocazia mirificelor sondaje”.

„Dragi pretini și tovarăși de luptă, vă conjur,
din iad, că doar nu credeți că-s la Athos,
să mă pupați cu multă milă-n c**
că nu fac față la atîta patos.
Stați liniștiți la coadă cum ați stat
cînd v-am servit brînzica pe cartelă,
că io credeam că voi v-ați consolat
de cînd aveți Georgică și Cristelă.

În cinstea voastr-aș bea un Covagin,
cu Leana ce se scaldă în omagii
că zilnic Păunescu și Vadim
se gudură cînd îmi dau jos nădragii.
Şi sînt mișcat că v-amintiți ades
cum țopăiați de ziua mea pe ștrasse
că vă e dor de-al șaișpelea congres
și de absența cărnii de pe oase.

Că-n anu-n care s-au băgat lămîi
și ați țipat: „Doar una de căciulă!”,
am suferit de nu pot să vă spui
că mă durea cumplit în rapandulă.
Așa că vă-nțeleg că mă iubiți
fiindcă de voi m-a mai durut și-n freză
cînd marmeladei de pe biscuiți
i-am zis că-i o mîncare mic-burgheză.
Nespus mă bucur însă că aveți
memoria îngrozitor de scurtă,
așa cum cresc bulgarii castraveți
voi cultivați istoria în burtă”, a notat Mircea Dinescu pe Facebook.

Soții Ceaușescu aveau vilă de protocol la Marea Neagră

În dreptul scrisorii a fost adăugată și o imagine emblematică în care apar soții Elena și Nicolae Ceaușescu la mare, îmbrăcați în costume de baie. De cele mai multe ori, vara, fostul președinte se muta în stațiunea Neptun, acolo unde avea și o vilă de protocol.

mircea dinescu nicolae ceaușescu

Elena și Nicolae Ceaușescu, la mare / foto: captură Facebook

Sursă foto: Mediafax Foto / Valentina Sarosi

