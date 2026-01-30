Ce a fost dificil pentru Daniel Pavel În Thailanda. ”A fost cel mai greu de suportat”

Daniel Pavel a dezvăluit ce i s-a părut cel mai dificil pe durata filmărilor pentru ”Desafio: Aventura”, în Thailanda.



Daniel Pavel este prezentatorul show-ului ”Desafio: Aventura”, de la Pro TV.

Daniel Pavel a stat două lui în Thailanda, acolo unde s-au desfășurat filmările pentru competiție. Acesta a dezvăluit, pentru click.ro, că cel mai greu de suportat acolo au fost temperaturile, mult mai mari decât în Republica Dominicană, unde filma pentru ”Survivor”, când era difuzat de Pro TV.

”N-am mai fost cu soția de data asta. Dar, de-a lungul sezoanelor din show-urile de dinainte, n-am fost nici atunci cu ea tot timpul. Cumva, s-au contrabalansat lucrurile. Abia dacă aveam timp să dorm acolo, să ne odihnim cum trebuie. Nu prea stăteam pe acasă.

Dormeam vreo șase ore pe noapte, restul timpului eram pe set-ul de filmare. A fost foarte intens, dar era ceva la care ne așteptam. Ne-am asumat cu toții acest ritm nebunesc.

Am stat 54 de zile acolo, două luni per total. Căldura cred că a fost cel mai greu de suportat, e mai mare decât în Dominicană”, a spus prezentatorul de televiziune.

Daniel Pavel are un băiat

Daniel Pavel este tatăl unui băiat care se numește Antoniu-Constantin.

Daniel Pavel locuiește de mulți ani în Austria, la Viena.

Daniel Pavel formează o familie cu Ana Maria Pop.